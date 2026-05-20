Il Bodo/Glimt non ha nessuna intenzione di fermarsi. Dopo essere stata la vera outsider della Champions League, il club norvegese guarda al futuro con un progetto che non comprende solo il calcio. La società ha presentato il progetto per il nuovo stadio: un impianto pensato non solo per ospitare le partite, ma per diventare un vero e proprio punto di riferimento per la città. L'idea è quella di un'arena moderna, capace di offrire tutte le comodità e i servizi ai cittadini.

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Un progetto favoloso per il Bodo/Glimt

LISBONA, PORTOGALLO - MARZO 17: Fredrik Sjovold del FK Bodo/Glimt in azione durante la partita di UEFA Champions League 2025/26 nel match tra Sporting CP e FK Bodo/Glimt all' Estadio Jose Alvalade il 17 Marzo, 2026 in Lisbona, Portogallo. (Photo by Gualter Fatia/Getty Images)

Dopo aver impressionato tutto il mondo calciastico battendo squadre come Inter e Manchester City, il Bodo Glimt ha intenzione di continuare a sorprendere tutti. Nasce la nuova Artic Arena: un impianto ispirato al Circolo Polare Artico. La nuova struttura sarà caratterizzata da una capienza di circa 10.000 posti e da una forma ampiamente riconoscibile, ispirata a un diamante. Lo stadio sarà progettato per alleviare i problemi costanti in Norvegia come la neve, il vento intenso e le temperature rigide che caratterizzano molto spesso la città di Bodo.

L'area non sarà soltanto uno stadio, ma un complesso che funzionerà tutto l'anno. I cittadini avranno la possibilità di viverlo pienamente quotidianamente, capace di ospitare attività sociali anche al di fuori delle partite di calcio.

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Addio all'Aspmyra Stadium

Il nuovo impianto sarà costruito secondo tutte le regoledi massima categoria,. Il nuovo impianto avrà circa. Inoltre, non mancheranno aree aperte al pubblico come spazi commerciali, ristoranti,uffici, una struttura sanitaria e un asilo.

L'obiettivo della società è avere il nuovo impianto pronto per il 2027. Una nuova era sta per iniziare dopo aver raggiunto per la prima volta nella storia gli ottavi di Champions League.

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