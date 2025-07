Un grande passo in avanti per il calcio internazionale dopo i primi test importanti nell'ultimo Mondiale per Club

Giorgio Trobbiani 30 luglio 2025 (modifica il 30 luglio 2025 | 17:14)

Con un comunicato diramato sui suoi canali ufficiali, l'ente internazionale in materia di regolamento del gioco del calcio ha dato il via libera per l'uso delle body camda parte dei direttori di gara durante le partite ufficiali.

L'IFAB dà il via libera alle body cam per i direttori di gara — Le abbiamo viste nel Mondiale per Club e forse, insieme alle comunicazioni per tutto lo stadio, sono state le due novità che più hanno colpito e lasciato il segno nella competizione iridata poi vinta dal Chelsea in finale contro il PSG. Stiamo parlando delle body cam in dotazione agli arbitri, apprezzatissime per la visuale offerta e per una nuova, esclusiva, inquadratura che hanno dato dei calciatori in campo. L'IFAB, con un comunicato diramato sui propri account ufficiali, ha dato il via libera all'utilizzo e sperimentazione di questa attrezzatura anche per competizioni nazionali ed internazionali, non solo FIFA dunque. Ecco di seguito il comunicato:

"La sperimentazione è stata approvata durante l'Assemblea Generale Annuale dell'Ifab a marzo, inizialmente limitata ai tornei Fifa. Ora, anche altre competizioni hanno la possibilità di testare tali sistemi e fornire preziose informazioni e feedback".

Una vera svolta nel mondo del calcio — Una possibile vera e propria svolta per la comunicazione e l'interpretazione del gioco per gli appassionati che potranno così vedere, per tutte le competizioni che le adotteranno, una nuova prospetta del rettangolo verde e dei giocatori in azione.

Non solo, con questo strumento si potrebbe anche limitare una tipologia di espressioni e comunicazioni finora di uso comune nel mondo del calcio con il direttore di gara. L'essere costantemente inquadrati e ascoltati potrebbe portare i calciatori e gli addetti ai lavori a riflettere maggiormente sulle parole da utilizzare.