L'innovazione dell'IA si mescola con la tradizione apportando numerosi cambiamenti e agevolazioni per gli arbitri e i club in campo

Alessia Bartiromo 7 giugno - 13:51

Il Mondiale per Club è ormai alle porte, suscitando tantissima curiosità e attesa da parte degli appassionati del calcio internazionale. Dal prossimo 14 giugno al 13 luglio, ben 32 squadre di tutto il mondo si daranno battaglia sul rettangolo verde di gioco, divise in otto gironi da quattro squadre. Incroci molto interessanti ma anche la possibilità di sperimentare degli elementi di novità che presto potrebbero essere introdotti anche nei maggiori campionati internazionali. Quelli più importanti riguarderanno il miglioramento del rilevamento del fuorigioco e le sostituzioni.

Tutte le novità in sperimentazione al Mondiale per Club — Le maggiori novità che saranno sperimentate durante il Mondiale per Club, sono state anticipate dalla Fifa, che ha svelato un particolare supporto da parte dell'Intelligenza artificiale, in particolar modo per quanto riguarda le tecniche si rilevamento del fuorigioco automatico. Il prototipo è quello già utilizzato al Mondiale in Qatar 2022, con numerosi miglioramenti: si tratta di un sensore al centro del pallone in sinergia con numerose telecamera, che inviava una quantità di 500 immagini e dati al secondo. Questa tecnologia è stata fortemente migliorata proprio grazie all'IA, seguendo il calciatore in ogni sua posizione e movimento.

Nel caso di situazioni spinose, sarà ovviamente il direttore di gara ad avvalersi di strumenti di ultima generazione come delle particolari body-cam in grado di riprodurre immagini in diretta, visibili anche dai tifosi sul maxischermo dello stadio. Anche in questo caso, la sperimentazione era già avvenuta durante la partita tra Botafogo e Pachuca di Coppa Intercontinentale nel 2024.

L'introduzione del tablet per le sostituzioni — Un'altra grande novità è l'introduzione di un tablet per le sostituzioni, che renderà le operazioni ancor più rapide e agevoli. Sostituirà i faldoni cartacei che precedono e ufficializzano le operazioni in campo, consegnati alle due squadre in campo prima del match che potranno così utilizzarli in autonomia. Le informazioni inviate saranno poi a disposizioni di tutti anche al termine della gara, per un meccanismo sempre più rapido e trasparente sia per i dirigenti delle squadre che per gli arbitri stessi, sia in tempo reale che in remoto. La FIFA inoltre, ha dichiarato che si tratta solo delle prime innovazioni che fanno parte di un programma ben più ampio che poco a poco sarà introdotto in tutte le competizioni internazionali.