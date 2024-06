Paniagua non potrà giocare la competizione per un errore commesso dal padre che non ha potuto completare le procedure richieste per il visto di ingresso negli Stati Uniti. Il rammarico della Federcalcio boliviana è stato espresso in una nota.

Davide Capano Redattore 12 giugno 2024 (modifica il 12 giugno 2024 | 10:33)

Il giovane talento Moisés Paniagua, stella della Bolivia, non potrà recarsi negli Stati Uniti per giocare la Copa América 2024, dove La Verde affronterà i padroni di casa, l'Uruguay e Panama nel girone C.

Foto tratta da profilo X @ZachLowy

La sua assenza è dovuta a un episodio insolito legato a problemi di visto.

Il caso Paniagua — La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) ha spiegato la situazione in un comunicato ufficiale.

"La Federcalcio boliviana - si legge nella nota - chiarisce che il giocatore Moisés Paniagua non farà parte della delegazione che giocherà le amichevoli internazionali e la Copa América a causa del fatto che, non essendo maggiorenne ed essendo assente dal Paese, uno dei genitori non ha potuto completare le procedure richieste per il visto di ingresso negli Stati Uniti d'America.

La FBF e lo staff tecnico si rammaricano di non avere questo giovane talento nazionale in questo importante torneo continentale".

Ora Paniagua resterà in Bolivia — Secondo diversi media del Paese, Paniagua, che era stato invitato al ritiro insieme al difensore centrale Sebastián Álvarez, rimarrà in Bolivia. Di conseguenza, salterà le amichevoli contro Ecuador e Colombia e, di conseguenza, anche la Copa América.