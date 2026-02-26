Bologna-Brann, i precedenti delle italiane contro i club norvegesi

Ancora una volta, in questa stagione, una squadra italiana dovrà vedersela con un club proveniente dal Paese del Nord Europa

Jacopo del Monaco 26 febbraio 2026 (modifica il 26 febbraio 2026 | 15:32)

Nel corso della giornata odierna andrà in scena la sfida che metterà di fronte il Bologna ed il Brann. Queste due squadre, infatti, giocheranno contro in occasione del ritorno dei Play-off di Europa League. Il match, che avrà inizio alle ore 21:00, si disputerà presso lo Stadio Renato Dall'Ara e metterà in palio un posto per gli ottavi di finale della competizione europea. Nella storia del calcio, i club italiani hanno avuto modo di affrontare le squadre norvegese in diverse occasioni anche a distanza di anni. In attesa del fischio d'inizio della gara di stasera, vediamo insieme le statistiche riguardanti i precedenti delle italiane contro i club provenienti dal Paese del Nord Europa.

Il Bologna ospita (di nuovo) il Brann: i precedenti dei rossoblù contro le norvegesi — Questa sera, la squadra allenata da Vincenzo Italiano giocherà la sua terza partita contro il Brann nell'edizione in corso dell'Europa League. I due club, infatti, hanno giocato contro durante la league phase e, presso il Dall'Ara, la partita tra i rossoblù ed i biancorossi è terminata a reti bianche. La scorsa settimana, invece, le due squadre si sono affrontate in Norvegia nel match valevole per l'andata dei Play-off ed i Felsinei hanno conquistato la vittoria grazie al gol realizzato da Santiago Castro.

Il Brann, però, non è l'unica squadra proveniente dalla Norvegia che il Bologna ha affrontato nel corso della sua storia. La prima, infatti, è stata il Lyn, ma bisogna tornare indietro di qualche stagione, per la precisione 1967/1968. In quell'annata, i Felsinei hanno giocato contro il club norvegese in occasione del primo turno dell'ormai estinta Coppa delle Fiere. Durante quella fase della competizione, il Bologna ha superato il turno vincendo 2-0 l'andata con gol di Sergio Clerici e Bruno Pace, mentre il ritorno è terminato a reti bianche.

Il rendimento dei club italiani contro quelli norvegesi — Tra i club norvegesi che hanno giocato contro quelli italiani troviamo il Bodø/Glimt, che di recente ha eliminato l'Inter dalla Champions League vincendo ai Play-off col 3-1 dell'andata e l'1-2 a San Siro. Nella loro storia, i gialloneri hanno affrontato i seguenti club italiani: la già citata Inter, contro cui ha perso gli ottavi della Coppa delle Coppa 78/79; Milan, sconfitta per 3-2 ai preliminari di Europa League 20/21; Roma nella Conference League 21/22, due vittorie, tra cui quella per 6-1, un pareggio ed una sconfitta; Lazio, squadra che il Bodø ha eliminato la scorsa stagione ai quarti di Europa League; Juventus, sconfitta per 2-3 durante la league phase della Champions in corso; Sampdoria, dalla quale è stata eliminata al primo turno di Coppa delle Coppe 94/95.

Il Brann, che scenderà in campo stasera contro i Felsinei, nella sua storia ha giocato anche contro la Sampdoria al primo turno di Coppa delle Coppe 89/90 e ha perso 0-2 all'andata ed 1-0 a Genova. Altre squadre norvegesi che hanno sfidato club italiani sono il Tromsø, sconfitta per 1-2 contro la Roma in Coppa UEFA nel 2005, ed il Kongsvinger, eliminato dalla Juve al secondo turno di Coppa UEFA 93/94. Infine chiudiamo con il Rosenborg che, nella sua storia, ha giocato contro: Juve, tre pareggi ed altrettante sconfitte tutti in Champions; Samp, due sconfitte nella Coppa dei Campioni 91/92; Milan, una vittoria ed una sconfitta ai gironi di Champions 96/97; Inter, pareggio e sconfitta nei gironi di Champions 2002/2003; Fiorentina, dalla quale è stato eliminato dalla Coppa UEFA nel 2008; Lazio, due sconfitte nei gironi di Europa League 2015/16.