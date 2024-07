Il Bordeaux si era aggrappato alla possibilità di rimanere in Ligue 2 grazie all'ingresso del fondo americano, Fenway Sports Group, già proprietario del Liverpool. Le cose sono andate diversamente e ora la retrocessione d'ufficio è più vicina...

Sergio Pace Redattore 16 luglio 2024 (modifica il 16 luglio 2024 | 20:03)

Se c'erano poche speranze per tentare di far rimanere in Ligue 2 il Bordeauxbeh, queste sono andate in fumo. Per il club francese il baratro è sempre più vicino, ora che è sfumato il tanto agognato cambio di proprietà. Una prospettiva che avrebbe potuto "salvare" il club dalla retrocessione d'ufficio in National 1, la terza serie francese, decretata dal DNCG lo scorso 9 luglio. Ma le cose sono andate diversamente...

Poche speranze per il Bordeaux, retrocessione d'ufficio in terza serie è vicina — Il DNCG, ovvero l'organizzazione responsabile del monitoraggio e della supervisione dei conti, lo scorso 9 luglio ha decretato la retrocessione d'ufficio del Bordeaux in terza serie francese. Il motivo va ricondotto ad una serie di problemi economici che impediscono alla società di fornire garanzie per la stagione 2024/2025. Il cambio di proprietà sembra l'unica opzione possibile per scongiurare la retrocessione.

Questo quello che hanno sperato vivamente i tifosi girondini. Almeno fino a qualche ora fa, visto che la Fenway Spors Group, fondo proprietario del Liverpool oltre che dei Boston Red Sox nel baseball, si è tirata indietro dalla possibilità di acquistare il club. Era l'unica ancora di salvezza per far rimanere il Bordeaux in Ligue 2 presentando le necessarie garanzie economiche.

Il comunicato — Questo il comunicato del Bordeaux: "L'FC Girondins de Bordeaux e Gérard Lopez ringraziano Fenway Sports Group per l'interesse mostrato nei confronti del club e per aver viaggiato per incontrare i suoi stakeholder. Il club e il suo azionista stanno ora mettendo tutte le loro energie per mettere a punto un piano di finanziamento per la stagione 2024-2025 in vista dell'udienza di appello".