Borja Mayoral torna a chiarire il suo futuro in vista del finale di stagione con il Getafe. L'attaccante spagnolo, rientrato recentemente dopo l'infortunio al ginocchio che lo ha tenuto lontano dal campo per 131 giorni, ha fatto il punto sulla propria situazione contrattuale e fisica, senza lasciar spazio a dubbi e interpretazioni.

Segui il calcio e lo sport in diretta streaming gratis su Bet365

💪 "Vengo 𝐦𝐚́𝐬 𝐟𝐮𝐞𝐫𝐭𝐞 para alcanzar mi 𝐦𝐚́𝐱𝐢𝐦𝐨 𝐫𝐞𝐧𝐝𝐢𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨."



🎙️ Ya disponible la rueda de prensa de Borja Mayoral en nuestro canal de YouTube. — Getafe C.F. (@GetafeCF) May 6, 2026

Mayoral e gli infortuni

Intervistato in conferenza stampa nella giornata di ieri, l'ex Roma Real Madrid è tornato a parlare dopo i recenti stop fisici: "Sono stati quattro mesi in cui giorni e settimane sono trascorsi senza alcun segno di miglioramento. Fortunatamente, sono riuscito a tornare in tempo per le ultime partite. Mi sento benissimo, senza alcun fastidio, e potrò giocare in questo rush finale per cercare di aiutare la squadra e vedere se riusciamo a qualificarci per l'Europa, che è a portata di mano".

Clicca sull'immagine per maggiori dettagli sul palinsesto offerto da Bet365

Live Streaming

Il giocatore spagnolo si è poi soffermato proprio sui mesi complicati, trascorsi ai box anziché sul campo coi compagni: "È un periodo piuttosto difficile. Vivo il calcio in modo molto intenso, lo amo tantissimo, a volte anche troppo, e questo ti condiziona doppiamente quando lo vivi in ​​questo modo. Voler competere e guardare la squadra allenarsi mentre sei fuori è dura. Ora che sono tornato in forma, apprezzo ogni allenamento quasi come una partita. Ho passato un periodo davvero difficile, direi peggio del primo infortunio, ma ora è tutto alle spalle. Ora devo continuare a lavorare per evitare di infortunarmi di nuovo e finire il campionato nel miglior modo possibile".

A proposito dell'ultimo infortunio ha dichiarato: "Sì, ho passato un periodo davvero difficile con quest'ultimo infortunio, quindi quando sono tornato all'inizio di aprile e ho ricominciato a correre in campo, ho provato una gioia immensa. Voglio menzionare e ringraziare le persone che mi hanno aiutato a bordo campo, i fisioterapisti della squadra, Xabi e Juanan, perché non è facile sopportarsi a vicenda nei momenti difficili. Una volta tornati con il gruppo, tutto fila liscio. Tornare a giocare, anche se c'era un po' di amarezza per la sconfitta, è stata una gioia. Ora cercheremo di conquistare i tre punti nella prossima partita".

Tra presente e futuro

Oltre a spiegare le proprie sensazioni durante i complicati periodi di stop, l'ex blancos ha poi parlato del suo futuro proprio col:"Mi sento bene. Gli ultimi due anni sono stati segnati dagli infortuni, il che è un po' frustrante perché non sono riuscito a esprimere appieno il mio potenziale e ad aiutare di più il Getafe. Ho ancora un anno di contratto e intendo portarlo a termine".

Infine, proprio sul suo futuro in maglia Azulones ha sottolineato: "Vedremo cosa succederà alla fine della stagione. Non ho giocato molto quest'anno, quindi spero di chiudere in bellezza, giocando, e ripartendo con slancio verso il precampionato".

Segui il calcio e lo sport in diretta streaming gratis su Bet365