Il nome di Monchi torna al centro del mercato europeo e delle strategie dirigenziali in vista della stagione 2026-2027. L’ex direttore sportivo del Siviglia, figura simbolo delle grandi ricostruzioni calcistiche, è sempre più vicino a un possibile approdo al Espanyol, che sta valutando un profondo riassetto della propria area sportiva.

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Nuova avventura per Monchi, l'Espanyol ci pensa sul serio

Secondo quanto riportato dalla stampa spagnola, Monchi è stato avvistato al RCDE Stadium in occasione della sfida tra Espanyol e Real Madrid, un dettaglio che ha immediatamente alimentato le voci su un suo imminente coinvolgimento nel progetto del club catalano. Il presidente dell’Espanyol, Alan Pace, avrebbe individuato proprio in Monchi la figura ideale per guidare l’intera area tecnica, con il ruolo di manager generale e ampi poteri decisionali sulla costruzione della squadra. L’idea sarebbe quella di affidargli non solo la gestione del mercato, ma anche la definizione di una struttura dirigenziale più ampia e moderna.

El Espanyol está muy interesado en Monchi. Confirmado.



Según @mundodeportivo el director deportivo ya habría dado el sí. https://t.co/fwTsGqFmy7 — Matteo Moretto (@MatteMoretto) May 7, 2026

Il progetto, però, non è ancora chiuso. Il nodo principale resta la categoria: la possibile collaborazione dipende infatti dalla permanenza dell’Espanyol in Liga, condizione considerata fondamentale per dare avvio al nuovo ciclo. Senza la salvezza, l’operazione potrebbe subire rallentamenti o addirittura saltare.

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Il caso San Fernando, cosa potrebbe succedere

Un altro punto chiave riguarda la struttura operativa che Monchi porterebbe con sé. L’idea è quella di costruire un’area sportiva completamente rinnovata, con l’inserimento di due o tre collaboratori fidati, già lavoratori con lui in passato, per garantire continuità metodologica e rapidità decisionale. All’interno del club catalano, però, esiste già un’organizzazione in evoluzione: il direttore sportivo Fran Garagarza è attualmente assente per motivi di salute e la gestione è stata affidata a un comitato interno. L’eventuale arrivo di Monchi comporterebbe quindi una ristrutturazione profonda dei ruoli.

Da non sottovalutare anche la sua attuale posizione al CD San Fernando, incarico che potrebbe teoricamente coesistere con un nuovo progetto in Spagna, almeno nella fase iniziale. Il futuro resta aperto, ma una cosa è chiara: l’Espanyol sta pensando in grande e il nome di Monchi è tornato a essere uno dei più influenti nel panorama dirigenziale europeo.

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