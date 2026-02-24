Il club sogna la storia promozione con numeri e statistiche impressionanti: tutti chiamati allo stadio per assistere alla gara che potrebbe aritmeticamente far fare il salto di categoria dalla squadra allenata da Jaime Bugatto

Vincenzo Di Chio 24 febbraio - 19:50

Il San Fernando 1940 di Monchi si avvicina ad un traguardo storico: la sua prima promozione nella sua breve "vita calcistica". Dopo lo scioglimento del vecchio club, la squadra presieduta da Monchi- ex direttore sportivo della Roma, Siviglia e Aston Villa - sta dominando la Tercera Andaluza (nona divisione del calcio spagnolo) con numeri e statistiche impressionanti, mostra di essere pronta per le categorie superiori del calcio spagnolo. Una piccola realtà ma con grandi sogni: si può definire così il progetto di Monchi.

San Fernando: una rosa costruita per vincere — Segreto del successo del San Fernando? Innanzitutto una rosa molto competitiva composta da giocatori di alto livello, quasi "sprecati" per questa categoria e poi la grande leadership dell'allenatore Jaime Bugatto che con il suo gioco capace di dominare e sovrastare gli avversari, si è reso uno dei principali artefici di questa magnifica squadra. La squadra è imbattuta con 54 punti, 103 gol segnati e solamente 3 gol subiti, numeri che non lasciano spazio ad interpretazioni: dominio sancito anche dalla presenza del bomber Pedro Carrion che ha messo a segno già 23 reti in questo campionato. L'obbiettivo del presidente Monchi quindi, non è solo quello di scalare categorie, ma costruire un Club basato sull'amore per la propria città; tuttavia l'ormai ex direttore dell'Aston Villa ha deciso di concentrare tutta la sua esperienza in questo progetto che sta prendendo sempre più piede.

Verso la promozione: ingresso gratuito per tutti — Numeri impressionanti, statistiche dominanti: ma quanto manca al club San Fernando 1940 per l'aritmetica promozione? Con 6 giornate ancora da giocare e 17 punti di vantaggio sul Cd Sanlucar, la squadra di Monchi con una vittoria potrebbe aritmeticamente ufficializzare la sua promozione già nella prossima sfida contro il Conil B. Tante le iniziative proposte dai dirigenti per celebrare insieme ai proprio tifosi questo momento storico, ma una su tutte risulta la più gettonata: la società per questa giornata che può risultare unica, ha deciso di offrire ingressi gratuiti a varie aziende e negozi locali, con l'obbiettivo di riempire lo stadio e regalare una pagina di storia a questo nuovo piccolo club che potrebbe segnare l'inizio di una nuova era. Vedremo se questo progetto sarà l'unica esperienza di Monchi o se continuerà a a distinguersi come direttore sportivo e regalare qualche colpo a cui ci ha sempre abituato nella prossima squadra che lo chiamerà.