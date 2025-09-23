L'attaccante del Borussia Dortmund ha spiegato quanto sia importante e semplice diventare donatori

Filippo Montoli 23 settembre - 11:05

Maximilian Beier è il nuovo volto della campagna alla lotta contro i tumori del sangue. Il calciatore del Borussia Dortmund si è anche registrato come potenziale donatore di cellule staminali. L'iniziativa è supportata dal Centro tedesco per la donazione di cellule staminali (DSD). Beier ha voluto sfruttare la sua grande popolarità per diffondere questo importante messaggio e per spingere più persone possibili a fare lo stesso.

Beier: "Voglio salvare vite e spingere le persone a fare lo stesso" — Uno dei vantaggi principali della grande popolarità del calcio a livello europeo e mondiale è quello di sfruttarlo per lanciare campagne o messaggi su questioni molto importanti. Negli ultimi anni club e federazioni hanno aumentato il numero di iniziative per sensibilizzare le persone su un determinato argomento. Proprio sulla base di questa forza mediatica, Maximilian Beier e il Borussia Dortmund si sono schierati in prima linea su un tema molto delicato, quello dei tumori del sangue.

L'attaccante tedesco è infatti il nuovo volto della campagna della DSD per la lotta contro queste malattie che, come spiega lo stesso Beier, "può colpire chiunque, indipendentemente dall'età, dall'origine o dallo stile di vita". Per questo motivo è importante che sempre più persone seguano l'esempio della giovane stella del Dortmund e decidano di registrarsi come donatori di cellule staminali. Beier ha infatti spiegato come fare per mettersi in lista, evidenziando la semplicità della procedura: "È sufficiente fare un veloce tampone per via orale, inserirlo in una busta e rispedirlo alla DSD. A questo punto non resta che aspettare una eventuale chiamata per poter salvare una vita".

Per questi problemi, infatti, il trapianto di cellule staminali è l'unica via possibile per tentare di salvare quante più vite possibili. Perché sia possibile è però necessaria una corrispondenza genetica quasi totale e quindi più persone sono registrate più è probabile trovare un donatore "perfetto". Beier e il Borussia Dortmund sperano dunque che con il loro intervento il numero di registrazioni possa crescere.