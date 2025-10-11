Problemi per Serhou Guirassy, che lascia il ritiro della Guinea e rinuncia alla sfida con il Botswana: tra 7 giorni c'è Bayern-Borussia

Luca Paesano Redattore 11 ottobre - 11:53

Brutte notizie anche in casa Borussia Dortmund nel corso di questa pausa per le nazionali. Nelle ultime ore è scattato l'allarme per le condizioni del bomber giallonero Serhou Guirassy, che ha accusato un problema nel ritiro della Guinea ed è già di ritorno in Germania per sottoporsi alle cure dello staff medico del club. In attesa di comprendere la sua situazione, c'è apprensione in vista della sfida del 18 ottobre, al rientro dalla sosta, contro il Bayern Monaco.

Borussia, si ferma Guirassy: a rischio per il Bayern — Il Borussia Dortmund sarà ospite del Bayern Monaco al rientro dalla sosta, sabato 18 ottobre alle ore 18:30. Per il Klassieker di Germania, la formazione giallonera potrebbe non avere a disposizione Serhou Guirassi, che ha già lasciato il ritiro della Nazionale ed è atteso nelle prossime ore dallo staff medico del club.

Come fa sapere la Guinea, l'attaccante è arrivato in ritiro in condizioni già precarie e per tale motivo non è neppure sceso in campo nel primo match di questa sosta contro il Mozambico. Il centravanti è infatti rimasto in panchina per tutti i 90 minuti. Guirassy, dunque, avrebbe deciso comunque di rispondere alla convocazione per stare vicino ai suoi compagni e per amore della sua patria, pur non essendo in condizioni ottimali. Dopo ulteriori valutazioni, il calciatore ha deciso di fare direttamente ritorno in Germania, rinunciando quindi anche all'altro impegno contro il Botswana.

Guirassy è già stato alle prese con un problema muscolare alla coscia a fine settembre, salvo poi tornare a disposizione per la sfida di Champions League contro il Bilbao e per l'ultima sfida prima della sosta contro il Lipsia. Ora un nuovo problema, anche se non circolano informazioni né sul tipo di infortunio né sulla possibile entità. Ciò che è certo, è che il Borussia spera di averlo in campo per il match contro il Bayern.