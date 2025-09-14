Borussia Monchenglabach-Werder Brema, dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE

Borussia Monchengladbach-Werder Brema, dove vedere in diretta tv e in streaming LIVE il match valido per la terza giornata di Bundesliga.

Gennaro Dimonte 14 settembre 2025 (modifica il 14 settembre 2025 | 11:54)

Borussia Monchengladbach-Werder Brema, tutte le informazioni sul dove vedere la partita in diretta tv e in streaming live e le probabili formazioni. Questa partita è valevole per la terza giornata di Bundesliga. Si gioca domenica 14 settembre alle 17:30 presso il Borussia Park di Monchengladbach.

I precedenti — Sono ben 116 le partite giocate tra Borussia Monchengladbach e Werder Brema nella propria storia. Questi due club hanno fatto la storia del calcio tedesco e i precedenti lo dimostrano. Borussia leggermente in vantaggio con 47 vittorie, 41 invece lato Werder, 28 i pareggi.

La particolarità delle ultime dieci sfide sta nel fatto che a Brema si sono visti solo due successi, di cui solo uno in campionato addirittura nel 2022. Nella scorsa stagione il Borussia ha vinto nettamente entrambe le sfide, rispettivamente 4-1 e 2-4. Un dominio confermato dall'astinenza dei tre punti a Monchengladbach del Werder addirittura dal 2010, nel 2015 invece i ragazzi eliminarono i rivali in DFB Pokal.

Borussia Monchengladbach-Werder Brema, le probabili formazioni — BORUSSIA MONCHENGLADBACH (4-2-3-1): Nicolas; Scally, Elvedi, Diks, Ullrich; Reitz, Sander; Honorat, Stoger, hack; Tabakovic. Allenatore: Rainer Bonhof.

WERDER BREMA (4-2-3-1): Backhaus; Sugawara, Schmetgens, Friedl, Agu; Puertas, Lynen; Ninmah, Schmid, Mbangula; Boniface. Allenatore: Horrst Steffen.

Borussia Monchengladbach-Werder Brema, dove vedere il match di Bundesliga — La partita tra Borussia Monchengladbach e Werder Brema, in programma domenica alle 17:30 al Borussia Par, si potrà guardare in diretta tv su Sky Sport Mix (canale 211). La visione del match sarà disponibile anche in streaming sull’applicazione Sky Go, il servizio che permette la fruizione su dispotivi mobili agli abbonati, e su NOW.