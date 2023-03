Bosnia, derby intestino tra ultras e società a Sarajevo

FK Sarajevo in crisi di risultati e senza tifosi, specie il gruppo organizzato conosciuto come "Horde Zla"

Un nuovo derby intestino tra ultras e dirigenza. I sostenitori dell'FK Sarajevo, in particolar modo il gruppo organizzato conosciuto come Horde Zla, hanno diramato un comunicato in cui esplicano le motivazioni per cui non seguiranno la propria squadra durante le prossime partite - sia casalinghe che in trasferta.