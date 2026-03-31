Entrambe le squadre, ovviamente, faranno affidamento sui loro migliori giocatori per conquistare una vittoria che può risultare storica

Jacopo del Monaco 31 marzo 2026 (modifica il 31 marzo 2026 | 14:16)

Manca sempre meno alla partita di questa sera che metterà di fronte la Bosnia-Erzegovina e l'Italia. Le due squadre, infatti, si sfideranno in occasione dei Play-off per la qualificazione al Mondiale che avrà inizio nel mese di giugno. La massima competizione intercontinentale si giocherà in Canada, Messico e Stati Uniti e ci sono ancora dei posti in palio. L'incontro avrà inizio alle ore 20:45 di questa sera a Zenica, presso lo Stadio Bilino Polje. Entrambe le Nazionali, ovviamente, faranno affidamento sui rispettivi giocatori che possono risultare decisivi per questa sfida molto importante.

I giocatori dell'Italia che possono essere decisivi contro la Bosnia-Erzegovina — Per gli Azzurri partiamo dal commissariato tecnico, ovvero Gennaro Gattuso. Con le giuste parole e la grinta che lo contraddistingue, il Campione del Mondo nel 2006 entrare nella mente e nel cuore dei giocatori. Passando al campo, invece, il primo da menzionare è Gianluigi Donnarumma, il capitano della Nazionale. L'Italia vanta di uno dei migliori portieri al mondo, che risulta spesso decisivo con le sue parate quando si tratta di partite molto importanti. In seguito si può menzionare il migliore in campo della partita di qualche giorno fa contro l'Irlanda del Nord, vale a dire Sandro Tonali. L'ex centrocampista del Milan ed oggi al Newcastle ha sbloccato quel match e ha fornito anche l'assist per la rete di Moise Kean.

Altri giocatori da menzionare sono i due esterni di centrocampo, vale a dire Matteo Politano a destra e Federico Dimarco a sinistra. Il primo ha disputato una buonissima partita la scorsa settimana partecipando anche all'azione del primo gol, mentre il secondo ha ottime capacità offensive ed è un buon battitore dei calci d'angolo. Passando all'attacco, si può parlare del già citato Kean, che in queste qualificazioni ai Mondiali ha segnato 5 reti. Tra gli attaccanti si può menzionare anche il 20enne Pio Esposito, il quale può risultare determinante a partita in corso con la sua fisicità.

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I giocatori bosniaci da tenere d'occhio — Quando si parla della Bosnia-Erzegovina non si può non menzionare Edin Dzeko. A 40 anni, il centravanti è il giocatore con più presenze e poi gol segnati nella storia sella sua Nazionale. L'attuale calciatore dello Schalke 04, club che milita nella seconda divisione tedesca, ha giocato per diversi anni in Italia vestendo le maglie di Roma, Inter e Fiorentina. Il classe 1986, quindi, conosce molto bene il calcio italiano ed alcuni giocatori Azzurri sono stati anche suoi compagni di squadra. Va tenuto d'occhio anche il suo compagno di reparto Demirović, autore di 9 gol nell'edizione in corso della Bundesliga con lo Stoccarda.

Altri elementi della Bosnia da tenere d'occhio sono due difensori che militano nella nostra Serie A: l'esperto giocatore dell'Atalanta nonché ex Arsenal Kolasinac ed il classe 2003 Muharemović, il quale veste la maglia del Sassuolo. Da tenere d'occhio anche l'ala sinistra classe 2007 Kerim Alajbegović, che gioca in Austria per il Red Bull Salisburgo e diverse big europee hanno iniziato a mostrare interesse nei suoi confronti.