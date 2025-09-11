Botafogo-Vasco da Gama, i precedenti in Coppa tra i club di Rio de Janeiro

All'andata la stracittadina brasiliana è terminata in parità e la gara di stanotte sarà decisiva per il passaggio del turno

Jacopo del Monaco 11 settembre - 16:24

Alle ore 2:30 di questa notte andrà in scena il Clásico Alvinegro tra Botafogo e Vasco da Gama. Le due squadre di Rio de Janeiro si affronteranno presso lo Stadio Nilton Santos in occasione della gara di ritorno degli ottavi di finale della Copa do Brasil. La gara d'andata è terminata 1-1 con gol dell'ex Fiorentina Arthur Cabral per il Fogão e Jair per il Vasco. In attesa del calcio d'inizio, vediamo insieme le altre partite di coppa tra i due club.

Botafogo-Vasco da Gama, i precedenti in Copa do Brasil — Attualmente, in Brasile, si sta svolgendo la 37ª edizione della Coppa nazionale che si concluderà a novembre con la finale. In questo momento, le squadre impegnate nel torneo stanno disputando gli ottavi di finale. Fino ad ora, il Botafogo non ha mai vinto la competizione e ha giocato soltanto la finale del 1999, persa contro la Juventude (2-1 all'andata e 0-0 al ritorno). Il Vasco da Gama, invece, ha vinto soltanto l'edizione del 2011 contro il Coritiba: all'andata il club di Rio de Janeiro ha vinto 1-0 grazie alla rete di Alecsandro; al ritorno ha perso 3-2, ma ha vinto la coppa grazie alla regola del gol fuori casa.

Nonostante la sfida di questa notte sia un derby, l'edizione in corso della coppa nazionale brasiliana è solo la seconda nella storia in cui l'Estrela Solitaria ed il Gigante da Colina si sono affrontate. L'unica volta in cui i cammini delle due squadre di Rio de Janeiro si sono incrociati in coppa risale al 2020. Quell'edizione ha avuto inizio ad inizio febbraio per poi interrompersi a causa della pandemia di Covid-19 e la ripresa è datata 26 agosto, con finale giocata nel febbraio del 2021. Il Clásico Alvinegro è stato disputato in occasione del quarto turno della coppa, col Botafogo che ha passato il turno grazie all'1-0 della gara d'andata firmato Matheus Babi, mentre il match di ritorno è terminato a reti bianche.