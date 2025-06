Botafogo verso gli ottavi, una tra Atlético e Psg già fuori? I possibili scenari del Gruppo B

I possibili scenari del Girone B

Questa sera andrà in scena l'ultima giornata del girone. Il Botafogo, da primo in classifica, affronterà l'Atlético Madrid. I Colchoneros non hanno disputato un Mondiale esaltante, a differenza dei brasiliani, che probabilmente dato il momento di forma partono favoriti. Non si aspettano clamorose sorprese, invece, nel match tra Paris Saint-Germain e Sounders. Molto probabilmente, quindi, una tra Atlético e Psg saluterà prematuramente la competizione: ricordiamo che in caso di pari punti alla fine del girone, i criteri da prendere in considerazione sono la differenza reti e, in caso di parità sotto questa voce, i gol segnati.