Botafogo, vinto il derby di mercato e record: Luiz Henrique a 107 milioni anche se non di euro…

Mercato invernale per noi, ma estivo in Brasile: numeri da capogiro da parte della squadra di Rio de Janeiro.

Il calcio mercato infiamma le giornate degli appassionati e dei tifosi che sognano il colpo eccezionale per rinforzare le proprie compagini. In Brasile si è scritta la storia. Il Botafogo ha fatto registrare un record economico fuori dal comune.

Il club di Rio ha acquistato l'attaccante Luiz Henrique del Betis Siviglia per ben 20 milioni di euro - che corrispondono a 107 milioni di reies brasiliane.

Il derby sudamericano lo vincono i bianconeri che hanno strappato il centravanti dalle avances di Flamengo e Fluminense (dove il giocatore ha compiuto i primi passi da professionista). Proprio il Flamengo era la squadra che nella storia del Paese aveva speso di più: Gerson 92 milioni di reies; Pedro e Cebolinha per 87 milioni di reies; Nicolas per 79 milioni di reies e Gabriel "Gabigol" Barbosa per 78.9 milioni di reies.