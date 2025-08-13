Braga-Cluj, dove vedere la partita in diretta tv e streaming live

Braga-Cluj, dove vedere in diretta tv e in streaming il match di ritorno della penultima fase di qualificazione alla prossima Europa League.

Braga-Cluj, tutto quello che c'è da sapere sul dove vedere la partita in diretta tv e in streaming live e le probabili formazioni. Questa sfida è valida per il ritorno del penultimo turno dei preliminari di Europa League, si ripartirà dal 2-1 per i portoghesi. Si disputerà giovedì 14 agosto alle 20:30 all'Estadio Municipal di Braga, in Portogallo.

I precedenti — Sono tre le partite giocate tra Braga e Cluj nella storia. Il primo doppio confronto è arrivato ai gironi di Champions League nella stagione 2011-2012. In entrambe le occasioni, un po' a sorpresa, sono stati i rumeni a vincere. Al Municipal è finita 0-2, il ritorno in Romania invece è terminato 3-1. In quell'annata il Cluj ha battuto anche il Manchester United non riuscendo a qualificarsi agli ottavi solo per gli scontri diretti con il Galatasaray.

Al "Radulescu" l'ultimo match disputato tra le due squadre, con il Braga che ha vinto 1-2 l'andata di Europa League grazie alla doppietta di Gorby, intervallata dal momentaneo pareggio di Sinyan.

Braga-Cluj. le probabili formazioni — Braga (4-3-3), la probabile formazione: Hornicek, Lagerbielke, Niakate, Oliveira, Gomez; Horta, Gorby, Moutinho; Zalazar, Navarro, Dorgeles. Allenatore: Carlos Vicens;

Cluj, la probabile formazione (4-3-3): Hindrich, Camora, Ilie, Sinyan, Bosec; Korenica, Djokovic, Fica; Postolachi, Munteanu, Nkololo. Allenatore: Dan Petrescu.

Braga-Cluj, dove vedere il match di Europa League — La sfida di ritorno tra Braga e Cluj valido per la terza fase delle qualificazioni alla prossima Europa League non ha copertura televisiva in Italia. Non sarà possibile seguire la partita in diretta né in tv né in streaming, i diritti acquisiti da Sky, Amazon Prime e TV8 varranno dalla fase a gironi. Gli aggiornamenti su risultati e azioni più importanti verranno pubblicati sulle rispettive pagine social dei due club.