Cosa dice l'inizio della nuova stagione sul possibile esito della gara di ritorno del terzo turno di qualificazioni di Europa League

Filippo Montoli 14 agosto - 10:38

Questa sera si chiude il terzo turno delle qualificazioni alla prossima Europa League. Tra le partite in programma, quella tra Braga e Cluj sembra tra le poche ad avere un esito quasi scontato dopo l'1-2 in Romania. I portoghesi partono favoriti, ma nel calcio mai dire mai. Chi vince prosegue il suo cammino verso la fase campionato del torneo. Chi perde "retrocede" in Conference League. Ecco il pronostico della redazione di DDD su Braga-Cluj.

Precedenti e stato di forma — Le due squadre si sono affrontate 3 volte nella loro storia, considerando anche la partita d'andata. Quella di settimana scorsa, terminata 2-1 per il Braga, è stata la prima vittoria dei portoghesi sul Cluj. I due precedenti risalgono alla Champions League del 2012/2013, ed entrambi furono vinti dai rumeni. In Portogallo finì 0-2, mentre in Romania 3-1.

Per quanto riguarda lo stato di forma, il Braga ha iniziato alla grande la nuova stagione. La squadra di Carlos Vicens ha già giocato 4 partite ufficiali tra Europa League e campionato, vincendone 3 e pareggiandone 1. Nel turno precedente delle qualificazioni ha affrontato il Levski Sofia, battuto solo ai tempi supplementari in Portogallo dopo il doppio 0-0 nei 90 minuti. In campionato ha sconfitto con un netto 3-0 il Tondela.

Il Cluj ha invece nelle gambe molte più partite. Con la stagione che in Romania comincia a inizio luglio, sono 10 le gare giocate fin qui. La squadra di Dan Petrescu non ha iniziato bene. Sconfitto nella Supercoppa con la Steaua Bucarest, in campionato ha raccolto solo 4 punti in altrettante partite, mentre nelle qualificazioni ha eliminato facilmente gli ungheresi del Paksi e solo ai supplementari il Lugano. Un dato emerge su tutti. Da inizio stagione non ha mai vinto in trasferta in nessuna competizione.

Le probabili formazioni — BRAGA (4-3-3): Hornicek; Gomez, Oliveira, Niakaté, Lelo; Horta, Moutinho, Gorby; Zalazar, Victor, Dorgeles. Allenatore: Carlos Vicens.

CLUJ (4-3-3): Hindrich; Rocha, Ilie, Sinyan, Camora; Djokovic, Fica, Korenica; Nkololo, Munteanu, Postolachi. Allenatore: Dan Petrescu.

Braga-Cluj, il pronostico di DDD — Per i bookmakers non c'è partita. Il Braga viene dato vincente a 1.40, mentre il Cluj a 7. Anche il pareggio sembra improbabile, attestandosi a quota 4.30. Il fattore casalingo è certamente favorevole ai portoghesi, ma è soprattutto l'andamento in trasferta dei rumeni a lasciare poche speranze agli ospiti. Servirà tutta l'esperienza di Petrescu per tentare il miracolo e portarsi a casa la qualificazione. Il pronostico per quanto riguarda il risultato esatto di Braga-Cluj è di 2-0 per i padroni di casa.