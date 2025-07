Brann-Salisburgo, il pronostico di DDD: austriaci che puntano a chiudere il discorso

Brann-Salisburgo, il pronostico della redazione di DDD del match di andata del secondo turno di qualificazione alla prossima Champions League.

Gennaro Dimonte 22 luglio - 12:53

Brann-Salisburgo è tra i quindici match del secondo turno di qualificazione di Champions League. Si giocherà per coronare il sogno, soprattutto per quanto riguarda i norvegesi, di raggiungere la fase a campionato unico di questa competizione. Appuntamento a mercoledì 23 luglio alle 19:00 al Brann Stadion di Bergen, in Norvegia. Qui il pronostico con relativa analisi della redazione di DDD.

Gioia sul profilo Facebook della Red Bull Salzburg

Brann-Salisburgo, il momento delle due squadre — I norvegesi sono nel pieno della stagione e hanno 16 giornate della Eliteserien. I ragazzi allenati da Alexandersson sono momentaneamente al terzo posto, un punto dietro al Tromso e sei dalla capolista Viking. Serie altalenante quella del Brann che vede due successi, due sconfitte e un pareggio nelle ultime cinque sfide di campionato. Dopo il successo contro la prima della classe, è arrivato un 2-0 contro il KFUM Oslo che ha scombussolato i piani del club.

Austriaci che invece sono in precampionato e hanno da poco concluso la prima esperienza al Mondiale per Club, uscendo ai gironi. Non sono bastati infatti quattro punti per passare il turno, frutto di un 2-1 contro il Pachuca, lo 0-0 contro l'Al-Hilal e lo 0-3 subito dal Real Madrid. Nelle ultime due amichevoli disputate sono arrivati rispettivamente una vittoria e una sconfitta per 2-1, rispettivamente contro Qarabag e Derby.

Le probabili formazioni — BRANN, la probabile formazione (4-3-3): Dyngeland; Pedersen, Fauske Helland, Sery Larsen, Soltvedt; Gudmundsson, Kornvig, Myhre; Mathiasen, Magnusson, Hansen. Allenatore: Freyr Alexanderssson;

SALISBURGO, la probabile formazione (4-4-2): Schlager; Lainer, Gadou, Rasmussen, Kratzig; Nene, Diabaté, Bidstrup, Gloukh; Vertessen, Ratkov. Allenatore: Thomas Letsch.

Brann-Salisburgo, il pronostico di DDD — Se dovessimo guardare il valore delle rose di Brann e Salisburgo capiremmo di quanto i norvegesi siano sfavoriti sulla carta. La maggior esperienza in campo europeo e i talenti talenti a disposizione dell'allenatore Thoms Letsch porterebbero a prevedere una pronostico favorevole agli austriaci. Per questo, ci sentiamo di dire che la nostra redazione punta a un successo in trasferta già nel match di andata.

PRONOSTICO: VITTORIA DEL SALISBURGO