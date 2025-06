Poche emozioni e soprattutto poco gioco: non esaltante la prima partita del tecnico italiano sulla panchina verdeoro e adesso occhio alla Colombia

Mattia Celio Redattore 6 giugno 2025 (modifica il 6 giugno 2025 | 11:14)

L'esordio di Carlo Ancelotti sulla panchina del Brasile non è stato certo memorabile. I verdeoro vengono bloccati sullo 0-0 dall'Ecuador al termine di una partita priva di gioco e di emozioni. E non mancano le prime critiche da parte di media e tifoseria. Con questo pareggio la Seleção resta al quarto posto in classifica con 22 punti e con il rischio di essere superato dalla Colombia, impegnata questa sera contro il Perù.

Brasile, Ancelotti stecca al debutto: deludente 0-0 contro l'Ecuador — Come si sa, la pazienza non rientra molto nelle qualità della tifoseria. O almeno in buona parte. La gente vuole tutto e subito, soprattutto se si tifa il Brasile. Il paese dove il calcio è come una religione: si gioca per vincere. Carlo Ancelotti avrà bisogno di un pò di tempo per adattarsi alla nuova squadra e la partita di ieri sera contro l'Ecuador ne è la conferma. I verdeoro escono dall'Estadio Monumental Isidro Romero Carbo con un deludente 0-0. Una partita dalle poche emozioni e con un Brasile che ha fatto ben poco per vincere.

Nella sua prima partita, Ancelotti ha dovuto fare a meno di Raphinha per squalifica e al suo posto ha schierato il giovane Estêvão, assistito da Vicinius e Richarlison. Senza il giocatore del Barcellona, l'attacco non è mai riuscito ad incidere con il diciottenne del vivaio del Palmeiras che è sembrato mancare di fiducia e ha sempre perso i duelli contro Pervis Estupiñán. Anche il centravanti del Real Madrid non è riuscito ad incidere. Troppo solo davanti per sfondare la rocciosa difesa dell'Ecuador sempre equilibrata e attenta. Unica occasione al 21' proprio con Vinicius che si fa bloccare da Valle da buona posizione. Per il resto niente di spettacolare.

Neanche nella ripresa il Brasile riesce a reagire. Anzi. Nonostante l'ingresso in campo di Matheus Cunha e Gabriel Martinelli al posto degli spenti Richarlison e Estêvão la Seleção continua a non produrre gioco e la partita si fa sempre più noiosa. O almeno fino a pochi minuti dalla fine quando la squadra verdeoro rischia addirittura la beffa ma Alisson si fa trovare pronto. Con questo pareggio l'Ecuador conserva la sua imbattibilità casalinga con cinque vittorie e tre pareggi e mantiene il secondo posto dietro l'Argentina, mentre il Brasile rimane al quarto posto con 22 punti. Prossima partita mercoledì 11 giugno contro il Paraguay.

Ancelotti commenta così il pareggio: "Ottima partita sul fronte difensivo" — L'amaro 0-0 contro l'Ecuador è servito a ben poco al Brasile e, soprattutto, ha lasciato molto amaro in bocca ai migliaia tifosi verdeoro e ai media brasiliani, subito desiderosi di vedere il "jogo bonito". Tuttavia, Ancelotti guarda il lato positivo della sfida e vede il pareggio come un buon risultato: "Ottima partita sul fronte difensivo" - ha spiegato il ct -il gioco è stato più fluido, la squadra era sicura di palla. Alla fine è stato un buon pareggio e ce ne andiamo soddisfatti, fiduciosi per la prossima partita che giocheremo in casa. Per me è stato un momento speciale… dopo 1800 partite nei club allenare qui è un dono".

Non sono mancate le critiche da parte della stampa nei confronti dell'ex tecnico del Real Madrid, ma lui ha risposto semplicemente: " Non è una scusa ma il campo questa sera era in pessime condizioni. Non è facile giocare in situazioni simili, ci ha limitato". Da sottolineare, in ultimo, la gaffe nei confronti della bandiera del Brasile, apparsa completamente sbagliata presentando all'interno del classico globo blu circondato dal rombo giallo su sfondo verde, una serie di stelle senza senso.