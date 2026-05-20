Hanno creato molta polemica le convocazioni effettuate da Carlo Ancelotti in vista del Mondiale 2026. La Seleçao è una delle squadre più difficile da gestire in clima Coppa del Mondo, soprattutto per quanto riguarda i presenti e gli esclusi dalla lista finale della competizione. Il dibattito più grosso si è acceso sul reparto offensivo. Storicamente, la zona del campo più ricca di talenti per i verdeoro e colma di calciatori in grado di far entusiasmare e divertire il pubblico degli appassionati. Escludendo la chiamata di Neymar, richiesta a gran voce da tutti, gli altri nomi hanno fatto un po' storcere il naso. Di intoccabili ci sono solo Vini Jr e Raphinha, mentre tutti gli altri sono stati messi in discussione. Tra gli esclusi fanno rumore le mancate convocazioni di Joao Pedro, capocannoniere del Chelsea e di Antony, tornato a brillare nel Real Betis.

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Antony risponde alla mancata chiamata Mondiale

e Rayan incuriosiscono e hanno disputato una seconda metà di stagione più che ottima, ma su di loro pesa l'incognita dell'eta precoce. Igor Thiago ha segnato 22 reti in Premier League ma il suo rendimento ad alti livelli è tutto da valutare. Matheus Cunha è stato rivitalizzato da Michael Carrick, nonostante la sua discontinuità continui a perseguitarlo. Infine ci sono le due ali più controverse: Gabriel Martinelli, fresco di titolo con l'Arsenal ma deludente durante l'anno a livello di numeri (1 solo gol in campionato ma 6 in Champions) e, calciatore dello Zenit poco prolifico ma pretoriano di Ancelotti.

SIVIGLIA, SPAGNA - 12 MAGGIO: Antony del Real Betis reagisce durante la partita di LaLiga EA Sports tra Real Betis Balompié ed Elche CF allo stadio La Cartuja il 12 maggio 2026 a Siviglia, Spagna. (Foto di Fran Santiago/Getty Images)

Se su Joao Pedro potrebbe aver pesato un problema fisico, per Antony la mancata chiamata è abbastanza inaspettata. Il calciatore del Betis Siviglia ha segnato 14 reti con 10 assist nelle 45 presenze stagionali. Il suo commento sulla questione è giunto tramite una storia di Instagram.

📲 El mensaje de Antony en redes sociales tras la no convocatoria con Brasil:



😓 "Siento tristeza por no poder participar en el Mundial".



💪 "Es momento de animar a los amigos que representarán a Brasil". pic.twitter.com/rRyMJt2JfH — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 19, 2026

"Mi dispiace non poter essere presente ad un altro Mondiale con il Brasile, ma sono orgoglioso e felice di come sta andando ora. Adesso è il momento di supportare i miei amici che giocheranno per la Seleçao nella lotta per conquistare l'Hexa (il sesto Mondiale). Farà il tifo per tutti da qui. Proseguirò nel lavoro come ho sempre fatto, poiché non smetterò mai di seguire ancora questo sogno".

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