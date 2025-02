Tutto rimandato nel Sudamericano Under 20: Brasile-Argentina finisce 1-1

Nessuna delle due squadre è riuscita a prevalere. A segno Echeverri per l'Albiceleste e Rayan per i Verdeoro. L'ultima giornata sarà decisiva per l'assegnazione del trofeo.

Alessandro Savoldi 14 febbraio 2025 (modifica il 14 febbraio 2025 | 05:19)

Si sa, le partite tra Brasile e Argentina non sono mai banali, anche in Under 20. In questo caso, le nazionali si sono scontrate nella quarta giornata della fase finale del Campionato Sudamericano di categoria. La gara, che in caso di vittoria di una delle due avrebbe consegnato il titolo, è stata estremamente nervosa, con otto ammonizioni e tanti momenti di tensione. A segno Echeverri per l’Argentina e Rayan per il Brasile.

Il racconto del primo tempo — I primi dieci minuti scorrono senza grandi sussulti, con l’Albiceleste che gestisce i ritmi, non trovando però sbocchi offensivi, e il Brasile che aspetta l’occasione per ripartire. A suonare la carica, al 16’, è Echeverri: il capitano dell’Argentina, dopo un bello slalom, calcia verso la porta, Longo respinge. L’azione prosegue con un tiro da posizione defilata di Gorosito, che spreca. Al 26’ ancora una conclusione di Echeverri, alta. Il Diablito, però, è sicuramente colui che più di tutti dà la sensazione di poter trovare una giocata importante per sbloccare il risultato. Il dominio territoriale dell’Argentina dà i suoi frutti al 39’, quando, in seguito a un lungo possesso palla, Breno stende in area Soler e l’arbitro assegna il rigore. Dal dischetto si presenta Echeverri, che non trema: cucchiaio morbido, portiere spiazzato e Selección in vantaggio con il suo numero dieci. Si tratta del sesto gol nella competizione per il gioiellino di proprietà del Manchester City. Negli ultimi cinque minuti del primo tempo la partita si incattivisce improvvisamente. Iago viene ammonito per un’entrata dura, poi Hidalgo e Wesley vanno faccia a faccia: cartellino giallo anche per loro.

Il racconto del secondo tempo — L’intervallo non spegne gli animi dei giocatori, con la partita che si fa sempre più spezzettata. Il Brasile sfrutta una disattenzione difensiva avversaria e al 51’ arriva al tiro, respinto, con Wesley. Qualche minuto dopo Moscardo commette un fallo al limite della propria area: la punizione di Echeverri non supera la barriera dei Verdeoro. La gara stenta a decollare nonostante i cambi dei due allenatori, con l’Albiceleste che cerca di addormentare il gioco. Al 69’ lascia il campo Claudio Echeverri, dolorante dopo un colpo fortuito subito da Iago: si tratta dell’episodio che inverte l’inerzia della sfida. Il Brasile prende coraggio, alza il baricentro e, dopo un paio di cross pericolosi, trova il gol dell’1-1 al 78’. Igor lancia Rayan, che attacca la profondità e tira a incrociare, battendo un Martinet non impeccabile. L’Argentina non riesce a reagire e la Seleção ha una potenziale occasione per vincere a cinque dal termine, quando Washington svirgola da dentro l’area. Qualche dubbio, poi, all’87’, con Igor soltanto ammonito dopo un intervento durissimo su Woiski: forse ci poteva stare il cartellino rosso. Nei cinque minuti di recupero succede di tutto, con l’arbitro che è bravo a evitare che la situazione possa degenerare a causa dei tanti momenti di tensione. Finisce così: 1-1. Dopo il triplice fischio le squadre sono molto nervose e restano a lungo sul terreno di gioco prima di rientrare negli spogliatoi, non senza provocazioni e schermaglie verbali.

La situazione nel Campionato Sudamericano Under 20 — Tutto rimandato all’ultima giornata, quindi, per scoprire chi tra Brasile e Argentina vincerà il Campionato Sudamericano Under 20. La competizione non prevede gare a eliminazione diretta e il trofeo viene assegnato dopo un girone finale a sei squadre. Le due nazionali sono ora appaiate in vetta alla classifica di questo gruppo e c’è la possibilità concreta che concludano a pari punti. Nel caso in cui accadesse, il primo criterio di spareggio della CONMEBOL sarebbero gli scontri diretti, che, in questo caso, non premiano nessuna delle due. Non si considera, infatti, la partita che aveva visto la Selección battere i Verdeoro con un clamoroso 6-0, dato che quest’ultima era valida per la prima fase del torneo. Dopo il pareggio di oggi bisognerà guardare la differenza reti, che in questo momento favorisce il Brasile, +4, rispetto all’Argentina, +3. Se anche la differenza reti dovesse essere pari, si prenderanno in considerazione i gol fatti, finora 6 per la Seleção e 8 per l’Albiceleste.

Grande attesa e massime aspettative per l’ultima giornata: entrambe le squadre dovranno infatti vincere con il maggior numero di reti di scarto possibile per aggiudicarsi il Campionato Sudamericano U20. L’Argentina dovrà vedersela, domenica 16 alle 23.00 italiane, con il Paraguay, mentre il Brasile affronterà il Cile alle 2.00 di lunedì 17.