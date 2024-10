River Plate in trattativa con il City: braccio di ferro per trattenere Echeverri

Il River Plate non è pronto per dire addio al 18enne Claudio Echeverri che di qualità ne ha da vendere: il City vuole riaverlo con sé, ma il club argentino vuole tentare il tutto per tutto per prolungare il suo prestito.

Il classe 2006, trequartista di nazionalità argentina, è al momento ancora in prestito al River Plate ma il contratto prevede che con la fine del mese di dicembre si trasferisca definitivamente al Manchester City, club che ha acquistato il suo cartellino pagando agli argentini circa 23 milioni di euro. Una situazione che però El Diablito, secondo 'TyCSports.com', vorrebbe cambiare per provare a godersi ancora qualche altro mese le qualità del giovanissimo.

Il River Plate sta tentando il tutto per tutto ma, come sottolineato sempre da 'TyCSports.com', difficilmente il Manchester City cederà a quelle che sono le richieste dall'Argentina. Pep Guardiola ha spinto per avere il 18enne alla sua corte e da gennaio vorrebbe averlo con sé nel team che ha già a disposizione per avere un'arma in più da poter eventualmente schierare in campo tra Premier League, EFL Cup e Champions League.