Divieto illegale sugli sponsor: il Manchester City batte la Premier League

Il Manchester City ha ottenuto una vittoria legale cruciale contro la Premier League , riguardante le restrizioni sugli accordi di sponsorizzazione con aziende correlate ai proprietari dei club. La decisione apre nuovi scenari per i campioni d'Inghilterra e potrebbe portare a cambiamenti nel Fair Play Finanziario inglese, con possibili ripercussioni per l'intero campionato.

Un successo legale importante, quello ottenuto dal Manchester City contro la Premier League , che ha dichiarato illegali alcune regole che limitavano gli accordi di sponsorizzazione con aziende correlate ai proprietari dei club. Un collegio indipendente ha stabilito che il club è stato ingiustamente impedito di concludere accordi con Etihad e altre società, decisione che potrebbe avere conseguenze significative per altri club e portare a modifiche nelle norme del Fair Play Finanziario (FPF).

Le regole contestate, introdotte nel 2021 per mantenere la competitività del campionato, miravano a impedire che i club inflazionassero i contratti con aziende legate ai proprietari. Tuttavia, il collegio ha rilevato che non tenevano conto dei prestiti senza interessi concessi dagli azionisti, penalizzando club come il City.