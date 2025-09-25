Cafù non si fida completamente di Neymar in vista della Coppa del Mondo 2026. Le parole dell'ex difensore di Roma e Milan

Lorenzo Maria Napolitano 25 settembre - 19:45

Il Brasile, sotto la guida di Carlo Ancelotti, si prepara al prossimo Mondiale, che si terrà in Stati Uniti, Messico e Canada. I sudamericani nelle ultime edizioni della Coppa del Mondo non sono riusciti a soddisfare le aspettative, e addirittura l'ultima vittoria risale al 2002. Tanto, troppo tempo per la squadra che vanta più Mondiali di tutti nella propria bacheca.

Una delle questioni più importanti sulla Coppa del Mondo americana, per quanto riguarda il Brasile, è il ruolo e la presenza di Neymar Jr. L'ex attaccante del Barcellona ha infatti rivestito un ruolo fondamentale negli ultimi quindici anni con la maglia verdeoro, ma gli ultimi infortuni e le poche presenze accumulate non permettono di guardare Neymar come una garanzia. Su quest'ordine di idee, si è tenuto l'ex terzino Cafù, in occasione della presentazione della sua biografia a Vitória.

Cafù: "Neymar non riesce a sostenere tre partite consecutive" — Difensore nonché pilastro del Milan tra il 2003 ed il 2008, Cafù ha difeso la scelta di Carlo Ancelotti circa la recente esclusione dalla lista dei convocati del Brasile. "Se me lo aveste chiesto cinque anni fa, avrei detto che il nostro solo talento era Neymar. Oggi non più. Ha guidato la nazionale per 15 anni, ma nessuno vince da solo la Coppa del Mondo. Puntare tutto su di lui ora è difficile, non riesce a sostenere tre partite consecutive". Cafù, comunque, nonostante le prestazioni altalenanti di Neymar, vede in lui comunque un giocatore di prim'ordine a livello mondiale: "Se è concentrato, in salute e motivato a vincere il Mondiale, resta uno dei migliori giocatori attuali. Spero possa unirsi al gruppo".