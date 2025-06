Cafu dona la maglia del Brasile a Papa Leone XIV nell’udienza in Vaticano

L'ex capitano della Seleção ha incontrato il Pontefice durante l'udienza generale in Piazza San Pietro. L’occasione proprio a pochi giorni del Giubileo dello Sport, evento dedicato ai valori umani e spirituali, che si terrà nel weekend.

Questa mattina, Cafu , leggendario terzino destro e capitano del Brasile campione del mondo nel 2002, ha incontrato Papa Leone XIV durante l'udienza generale in Piazza San Pietro , in Vaticano.

In questo momento speciale, l'ex Milan e Roma ha consegnato al Pontefice una maglia ufficiale della Nazionale brasiliana , autografata e con una dedica personale: "Papa, Santità, con affetto e rispetto da parte del capitano Cafu".

La visita di Cafu rientra nelle attività legate al Giubileo dello Sport , evento previsto nel fine settimana e pensato per celebrare il ruolo dello sport come strumento di unità, fede e valori umani .

Il messaggio di Cafu sui social tra fede e speranza

Dopo l’incontro, Cafu ha condiviso il momento sui social, accompagnandolo con parole di ispirazione per la sua nazione: "Un momento speciale in un giorno speciale per la nostra nazionale brasiliana. Siamo l'unica nazione presente a ogni Coppa del Mondo e ora con la benedizione di andare avanti verso la Sesta".