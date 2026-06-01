Il Brasile prosegue il suo percorso di allenamento verso il Mondiale 2026. Nella notte i verdeoro hanno giocato un match amichevole contro Panama e il risultato è stato schiacciante. Nonostante l'assenza di O'Ney, Carlo Ancelotti ha impiegato un suo possibile XI titolare. Il 4-2-3-1 iniziale però non ha portato grandi risultati, considerando il punteggio di solo 2-1 nel 1T. Con l'inizio del 2T e i vari cambi operati, sono giunte altre 4 reti della Seleçao e un'altra di Panama. Tra i marcatori si registrano Vini Jr, Casemiro, Rayan, Paquetá, Igor Thiago e Danilo Oliveira. A sorpresa, dell'attacco titolare composta da Luiz Henrique, Matheus Cunha, Raphinha e Vinicius Jr, solo quest'ultimo ha siglato gol e assist (1 e 1). L'assenza al gol del giocatore blaugrana ha riscosso confusione, nonostante il giocatore giocasse da trequartista, non proprio il suo ruolo predefinito. Tuttavia, a prendere le difese del top player e a elogiarlo, ci ha pensato il suo mister.

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L'elogio di Carlo Ancelotti a Raphinha

RIO DE JANEIRO, BRASILE - 31 MAGGIO: Orlando Mosquera di Panama para un tiro di Raphinha del Brasile durante l'amichevole internazionale tra Brasile e Panama allo stadio Maracanã il 31 maggio 2026 a Rio de Janeiro, Brasile. (Foto di Buda Mendes/Getty Images)

Raphinha viene da un'annata complicata. Sulla conquista della Liga, il suo nome è stato meno decisivo dell'anno scorso. Gli innumerevoli infortuni gli hanno impedito di trovare continuità e l'ala brasiliana ha giocato un numero esiguo di partite, sempre con la preoccupazione della competizione mondiale. Tuttavia, le cifre registrate al termine della stagione sono comunque ottime: 34 presenze con 28 g+a, ovvero 21 reti e 7 assist stagionali. A proposito del suo ruolo nella Seleçao e della sua importanza nelle prossime amichevoli (Egitto) di preparazione al Mondiale, ha parlato il suo allenatore Carlo Ancelotti.

"MELHOR DO MUNDO" 👀 Ao ser perguntado sobre a posição ideal para Raphinha jogar, Ancelotti deixou claro o que espera do atacante e destacou que ele é o melhor do mundo quando o assunto é atacar o espaço! Concorda com ele, fã de esportes?#ESPN2026 pic.twitter.com/DPi29WzGc5 — SportsCenter Brasil (@SportsCenterBR) June 1, 2026

Il CT del Brasile si è espresso così sulla talentuosa ala: "Per me è di gran lunga il migliore quando si tratta di attaccare la profondità. Vorrei solo che rimanesse più vicino alla linea difensiva, ma senza volerlo limitare". Dopo il test con l'Egitto, la squadra di Ancelotti dovrà affrontare il girone mondiale contro Marocco, Haiti e Scozia.

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