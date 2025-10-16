L'ex tecnico di Milan e Real Madrid ha come obiettivo quello di realizzare il sogno dei brasiliani: vincere un Mondiale che manca da tempo

Jacopo del Monaco 16 ottobre - 14:54

Dopo la conclusione della sua seconda esperienza al Real Madrid, Carlo Ancelotti ha firmato per il Brasile. Il prossimo anno, il nuovo commissario tecnico disputerà il Mondiale 2026 con la Seleçao, che non vince la competizione dal 2002. In una recente intervista, il tecnico nato a Reggiolo ha parlato della scelta di firmare per i verdeoro e dei suoi obiettivi.

Carlo Ancelotti: "Voglio riportare il Mondiale in Brasile dopo 24 anni" — Ancelotti ha scritto il suo nome nella storia del calcio vincendo sia da giocatore che da allenatore. Nel corso della sua carriera in panchina, l'italiano ha vinto diversi titoli nazionali ed internazionali, tra i quali spiccano le 6 Champions League vinte: due col Milan e quattro col Real Madrid. Grazie all'edizione vinta nella stagione 23/24, Carletto è diventato l'allenatore con più Champions vinte nella storia del calcio. Al termine della scorsa stagione ha lasciato la panchina dei Blancos per affrontare una nuova ed importante avventura: allenare la Nazionale Brasiliana. In poche partite con la Seleçao, ha staccato il pass per i Mondiali del prossimo anno.

In una recente intervista per i canali ufficiali della FIFA, Ancelotti ha parlato della sua scelta e dell'obiettivo che ha in mente. Le sue dichiarazioni: "Mi sto trovando molto bene con la Federcalcio e coi miei giocatori. Ci siamo già qualificati, perciò ora dobbiamo prepararci bene per il Mondiale. Adesso mi sto godendo questo periodo e vivere Rio de Janeiro è ‘muito bonito’ come si dice in lingua portoghese. Il nostro obiettivo è quello di realizzare il sogno di ogni brasiliano: tornare sul tetto del mondo dopo 24 anni".

Poi ha continuato: "Ho pensato subito che allenare il Brasile fosse una grande opportunità. Parliamo della nazionale più vincente della storia, quella che ha conquistato più Mondiali. L’idea di preparare il Mondiale con la Seleçao era incredibile. Questo è il torneo più importante di sempre ed attira sempre l’attenzione. Penso che la competizione sarà molto equilibrata. Ci sono diverse Nazionali con tanta qualità ed alcune hanno i migliori calciatori al mondo. Questo Mondiale sarà molto divertente".