Mancano ancora diversi mesi al Mondiale 2026 e Donald Trump sta pensando di apportare delle modifiche. Il presidente degli Stati Uniti , infatti, avrebbe intenzione di togliere dalla competizione tre città da lui ritenute "non sicure". Il Capo di Stato avrebbe alzato la pressione su Gianni Infantino , numero uno della FIFA .

Il quotidiano inglese The Sun ha riportato che il presidente degli Stati Uniti Trump vuole modificare i Mondiali del prossimo anno. La nazione dell'America settentrionale, insieme a Canada e Messico , ospiterà la competizione intercontinentale, alla quale parteciperanno 48 Nazionali . Tuttavia, il Tycoon considera "non sicure" le città di San Francisco , Seattle e la democratica Boston . Per questo motivo, Trump potrebbe chiedere di togliere a queste città la possibilità di ospitare le partite dei Mondiali e, di conseguenza, sceglierne altre.

Il presidente degli USA, appartenente al Partito Repubblicano, starebbe alzando la pressione su Gianni Infantino. Di recente, Trump ha dichiarato: "Se qualcuno sta facendo un pessimo lavoro ed io ritengo che ci siano condizioni non sicure, chiamerei Gianni, il capo della Fifa, che è fenomenale e gli direi di cambiare la sede. Lui lo farebbe facilmente, anche se potrebbe non piacergli. Lo farebbe e ritengo che questo sia il momento giusto per farlo". In seguito, ha parlato anche della possibilità di togliere a Los Angeles le Olimpiadi che si terranno fra tre anni: "Potrei dire la stessa cosa per le Olimpiadi. Se dovessi pensare che Los Angeles non sarebbe stata preparata in maniera adeguata, la sposterei in un'altra sede".