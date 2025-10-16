La Nazionale di calcio dell'Arabia Saudita giocherà il Mondiale del 2026. La compagine del Medio Oriente avrà la possibilità di disputare la competizione intercontinentale per la settima volta nella sua storia. Grazie all'obiettivo da poco centrato, i giocatori riceveranno una somma di denaro molto importante. Abdulaziz bin Turki Al Faisal, il Ministro dello Sport saudita, ha predisposto la ricca ricompensa.
Due giorni fa, l'Arabia Saudita ha giocato contro l'Iran il match decisivo per la qualificazione ai Mondiali del prossimo anno, che si giocheranno in Canada, Messico e Stati Uniti. Le due Nazionali del Medio Oriente hanno terminato la gara con un pareggio a reti bianche, grazie al quale i sauditi hanno staccato il pass per disputare la competizione calcistica più importante al mondo. Per i Falchi di Hervé Renard si tratta del terzo Mondiale consecutivo dopo quello in Russia del 2018 ed in Qatar tre anni fa. In quest'ultima edizione, tra l'altro, hanno esordito vincendo 2-1 contro l'Argentina di Messi. Nei precedenti Mondiali in cui hanno partecipato, i sauditi hanno raggiunto il miglior risultato nel 1994, quando sono usciti agli ottavi di finale.
Il pareggio contro l'Iran e la qualificazione ai Mondiali non è solo una soddisfazione personale, ma anche economica. Come riportato dall'agenzia di stampa finanziaria Asharq Business, i Verdi riceveranno un'importante somma di denaro predisposta dal Principe nonché Ministro dello Sport Abdulaziz bin Turki Al Faisal. I calciatori riceveranno 5 milioni di riyal sauditi, che in euro sarebbe 1.15 milioni. Questo è soltanto il premio in denaro per aver staccato il pass per Mondiale, chissà cosa potrebbero ricevere se dovessero superare la fase a gironi della competizione intercontinentale o, pensando più in grande, fare meglio della selezione che ha disputato l'edizione del 1994.
