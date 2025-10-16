Mondiale 2026, l'Arabia Saudita si qualifica ed i giocatori riceveranno un premio in denaro

Due giorni fa, l'Arabia Saudita ha giocato contro l'Iran il match decisivo per la qualificazione ai Mondiali del prossimo anno, che si giocheranno in Canada, Messico e Stati Uniti. Le due Nazionali del Medio Oriente hanno terminato la gara con un pareggio a reti bianche, grazie al quale i sauditi hanno staccato il pass per disputare la competizione calcistica più importante al mondo. Per i Falchi di Hervé Renard si tratta del terzo Mondiale consecutivo dopo quello in Russia del 2018 ed in Qatar tre anni fa. In quest'ultima edizione, tra l'altro, hanno esordito vincendo 2-1 contro l'Argentina di Messi. Nei precedenti Mondiali in cui hanno partecipato, i sauditi hanno raggiunto il miglior risultato nel 1994, quando sono usciti agli ottavi di finale.