Grazie alle origini delle rispettive famiglie, i calciatori inglesi Edward Nketiah e Callum Hudson-Odoi potrebbero giocare per il Ghana. In vista del Mondiale 2026, infatti, il Ministro dello Sport ghanese vuole convincere i due calciatori a giocare con la Nazionale maggiore del Paese africano.
Mondiale 2026, il Ghana vuole portare in Nazionale Nketiah e Hudson-Odoi
Nel corso di questa sosta per le Nazionali, il Ghana ha staccato il pass per i Mondiali del prossimo anno, che si giocheranno in Canada, Messico e Stati Uniti. La compagine allenata da Otto Addo ha conquistato la qualificazione grazie al primo posto nel suo girone ottenuto totalizzando 25 punti. Durante la fase di qualificazione, i ghanesi hanno collezionato otto partite, un pareggio ed una sola sconfitta, quella per 1-0 contro Comore datata 21 novembre 2023. Il prossimo anno, quindi, la Nazionale africana giocherà il quinto Mondiale della sua storia. In vista della competizione intercontinentale, le Black Stars stanno pensando di rinforzare la propria rosa e hanno messo nel mirino due calciatori inglesi che giocano in Premier League.
Come riportato dal quotidiano inglese The Sun, il Ministro dello Sport ghanese Kofi Adams ha intenzione di convincere Edward Nketiah e Callum Hudson-Odoi a rappresentare il Paese africano. Il primo dei due, attaccante del Crystal Palace, potrebbe giocare per il Ghana grazie alle origini dei genitori. In passato, il classe aveva già rifiutato l'offerta di rappresentare la nazione africana. Avendo giocato una sola amichevole con la maglia dell'Inghilterra, Nketiah potrebbe passare al Ghana. Il giornalista ed ex calciatore Saddick Adams ha riferito che l'attaccante delle Eagles sta pensando di accettare la proposta. Hudson-Odoi, ala del Nottingham Forest nato nel 2000, ha disputato soltanto tre partite con la Nazionale inglese. Così come il suo connazionale, anche lui potrebbe passare al Ghana grazie al padre, visto che proviene dal Paese africano.
