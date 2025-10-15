Ghana, obiettivi Nketiah e Hudson-Odoi per il Mondiale

Nel corso di questa sosta per le Nazionali, il Ghana ha staccato il pass per i Mondiali del prossimo anno, che si giocheranno in Canada, Messico e Stati Uniti. La compagine allenata da Otto Addo ha conquistato la qualificazione grazie al primo posto nel suo girone ottenuto totalizzando 25 punti. Durante la fase di qualificazione, i ghanesi hanno collezionato otto partite, un pareggio ed una sola sconfitta, quella per 1-0 contro Comore datata 21 novembre 2023. Il prossimo anno, quindi, la Nazionale africana giocherà il quinto Mondiale della sua storia. In vista della competizione intercontinentale, le Black Stars stanno pensando di rinforzare la propria rosa e hanno messo nel mirino due calciatori inglesi che giocano in Premier League.