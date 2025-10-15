Risse, lancio di oggetti sul terreno, invasioni di campo: è il resoconto di quanto accaduto nella partita di ieri sera che ha visto la vittoria della squadra di Lopetegui.

Federico Iezzi Collaboratore 15 ottobre - 17:41

La partecipazione ad una Coppa del Mondo è un traguardo molto ambito da tante squadre nazionali, come ci ha mostrato la gioia di Capo Verde. Capita però che da momenti di gioia scaturiscano episodi brutti e anche violenti, come quanto accaduto ieri dopo Qatar-Emirati Arabi. La partita, valida per la qualificazione al Mondiale 2026, è stata vinta dai qatarioti che quindi parteciperanno al loro secondo torneo, ma subito dopo, a causa delle esultanze, è scoppiata una gigantesca rissa in campo.

Il Qatar vince e si qualifica al Mondiale — La squadra di Lopetegui è ormai certa di prendere parte al prossimo Mondiale grazie alla vittoria di ieri, per 2-1 contro gli Emirati Arabi. A regalare la vittoria ai qatarioti sono state le reti di Boualem Khoukhi e Pedro Miguel. Il gol degli ospiti, invece, è arrivato troppo tardi, all'ottavo minuto di recupero. A segnarlo è stato Sultan Adil. Al termine del match è esplosa la gioia dei tifosi e dei giocatori di casa, sfociata in un'esultanza provocatoria che ha scatenato la reazione dei tifosi ospiti.

Qatar-Emirati Arabi, caos nel finale — Tutto nasce dall'esultanza ad uno dei due gol dei giocatori di Lopetegui, ritenuta troppo provocatoria dai tifosi ospiti. Nei video, infatti, si vedono dei giocatori andare ad esultare praticamente in faccia alla tifoseria emiratina. A decine, quindi, i tifosi sono scesi in campo e hanno dato vita ad accesi scontri con giocatori, altri tifosi e persino poliziotti intervenuti per ristabilire l'ordine.

La tensione è riesplosa quando, un calciatore del Qatar ha invitato i propri tifosi a lanciare oggetti in campo per far perdere tempo di gioco. In campo è iniziato a piovere di tutto, dalle bottiglie d'acqua alle ciabatte. Al triplice fischio, alcuni tifosi ospiti hanno tentato nuovamente l'invasione prima del rientro del Qatar negli spogliatoi. Dagli spalti è partita poi una nuova raffica di oggetti: a farne le spese i calciatori, un tecnico qatariota, colpito da un oggetto alla schiena, e due fotografi. Adesso, nel post partita, ci si aspettano sanzioni per la federazione degli Emirati.