Prima l'esclusione dal Manchester, poi la mancata qualificazione con il Camerun (almeno per il momento). Continua il momento no di André Onana.

Lorenzo Maria Napolitano 10 settembre 2025 (modifica il 10 settembre 2025 | 14:27)

Continua il momento particolarmente infelice per André Onana: l'estremo difensore è prossimo al vestire la maglia del Trabzonspor dopo essere stato escluso dai piani del Manchester United, e come se non bastasse la qualificazione ai Mondiali 2026 è a rischio, nonostante il suo Camerun partisse favorito nel girone. Questo momento di rabbia ha preso forma nell'ultima partita giocata dai Leoni indomabili contro Capo Verde, in cui l'ex Inter ha scaraventato un tifoso che si era avvicinato a lui per un selfie.

Onana arrabbiato a fine partita, spinge via un tifoso — Capo Verde è vicino ad una storica qualificazione alla Coppa del Mondo, e la vittoria contro il Camerun è un punto esclamativo su questo discorso. Ciò, anche a danno dello stesso Camerun che occupa adesso la seconda posizione del girone. Al fischio finale, dunque, c'era gran clima di festa per una squadra, ma profonda amarezza per l'altra. Mentre i calciatori rientravano negli spogliatoi, un tifoso ha tentato di strappare una foto con Onana, ma il difensore ha reagito in modo abbastanza violento.

Come si vede nel video, Onana non ci sta e spintona il tifoso - che comunque, a sua volta, reagisce male. Non è chiaro se la bottiglia lanciata dallo stesso abbia colpito il camerunese, dato il tempestivo intervento della polizia. Stemperata la tensione, ai giocatori del Camerun adesso non resta altro che concentrare quante più energie possibili per affrontare i playoff. Non qualificarsi al Mondiale, infatti, sarebbe sinonimo di fallimento; dovesse accadere, sarebbe la seconda esclusione nelle ultime tre manifestazioni, con quella intermedia del 2022 terminata ai gironi.