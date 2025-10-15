Il presidente dell'organo calcistico mondiale ha rilasciato delle dichiarazioni importanti a supporto della ricostruzione di Gaza per il rilancio del calcio palestinese con luoghi dedicati ai più piccoli.

Alessia Bartiromo 15 ottobre 2025 (modifica il 15 ottobre 2025 | 15:06)

Lo sport spesso va ben oltre una mera manifestazione, unendo ideali e valori e promuovendo la cultura della pace, della condivisione e dell'inclusione. Anche la FIFA con il presidente Gianni Infantino vuole farsi portatore di questi messaggi, con una dichiarazione importante in supporto della ricostruzione di Gaza. Ciò che è successo negli ultimi mesi nel mondo ha infatti coinvolto anche le massime istituzioni sportive, con una presa di posizione netta dopo l'accordo di pace siglato tra Hamas e Israele per Gaza.

Il ruolo della FIFA e di Gianni Infantino a supporto di Gaza — Negli ultimi mesi, la FIFA sta avendo rapporti molto frequenti con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, cercando di mediare sulle sue posizioni molto estreme riguardo l'organizzazione e la gestione dei prossimi Mondiali 2026, che prenderanno vita proprio tra Canada, Messico e Stati Uniti. Il presidente Gianni Infantino si è mosso da una posizione più diplomatica complimentandosi per l'accordo di pace trovata tra Hamas e Israele per Gaza, presenziando anche al momento della firma come rappresentante del calcio mondiale ormai da più di un decennio. Oggi, a margine di un evento istituzionale e tramite l'agenzia di stampa Reuters, lo stesso Infantino ha rilasciato delle dichiarazioni importanti, proprio a supporto della ricostruzione di Gaza per il rilancio del calcio palestinese.

La promessa ufficiale di aiuti per la ricostruzione delle strutture calcistiche — Non solo la ricostruzione dei campi di calcio e delle strutture a tema a Gaza ma anche una pianificazione funzionale per il rilancio del calcio con la Federazione Palestinese. Questo è il diktat del presidente FIFA, così come dichiarato a margine di un evento istituzionale e riportato da Reuters:"È molto importante per la FIFA essere qui per sostenere, aiutare, assistere e fare in modo che questo processo di pace arrivi a compimento. Il nostro ruolo deve essere anche quello di unire e dare speranza. Per questo motivo, aiuteremo a ricostruire tutte le strutture calcistiche di Gaza, a rilanciare il calcio insieme alla Federazione Palestinese e creare opportunità per i bambini attraverso il gioco. Saranno così creati nuovi mini campi con il progetto di FIFA Arenas, iniziativa per la quale sono benvenuti altri partner che vogliono portare un messaggio di speranza in particolar modo per i più piccoli", termina.