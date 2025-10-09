I complimenti di Infantino a Trump per il cessate il fuoco in Medio Oriente

La giornata odierna si può considerare storica per l'umanità perché dopo due anni di guerra Israele e Hamas hanno raggiunto l'accordo per il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza. Negli ultimi mesi, quel che stava accanto in Medio Oriente ha iniziato a toccare anche il mondo del calcio. Diverse fonti hanno, infatti, hanno riportato la notizia di una possibile esclusione dell'Israele dalle competizioni europee sia per club che per le Nazionali. Nei prossimi giorni, proprio la Nazionale maggiore israeliana affronterà l'Italia di Gennaro Gattuso ad Udine in occasione della gara valevole per la qualificazione al Mondiale del prossimo anno, che si giocherà in Canada, Messico e Stati Uniti. Proprio il presidente di quest'ultima nazione, Donald Trump, ha svolto un ruolo importante nell'accordo raggiunto.