Di recente il presidente della FIFA Gianni Infantino ha fatto i complimenti a Donald Trump, presidente degli Stati Uniti. Le parole del numero uno del massimo organo di governo calcistico arrivano dopo l'accordo sul cessate il fuoco tra Israele e Hamas. Anche se si tratta di un argomento che va oltre il calcio, allo stesso tempo lo riguarda particolarmente.
LE PAROLE
FIFA, parla Infantino: “Complimenti a Trump per l’accordo sul cessate il fuoco”
I complimenti di Infantino a Trump per il cessate il fuoco in Medio Oriente—
La giornata odierna si può considerare storica per l'umanità perché dopo due anni di guerra Israele e Hamas hanno raggiunto l'accordo per il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza. Negli ultimi mesi, quel che stava accanto in Medio Oriente ha iniziato a toccare anche il mondo del calcio. Diverse fonti hanno, infatti, hanno riportato la notizia di una possibile esclusione dell'Israele dalle competizioni europee sia per club che per le Nazionali. Nei prossimi giorni, proprio la Nazionale maggiore israeliana affronterà l'Italia di Gennaro Gattuso ad Udine in occasione della gara valevole per la qualificazione al Mondiale del prossimo anno, che si giocherà in Canada, Messico e Stati Uniti. Proprio il presidente di quest'ultima nazione, Donald Trump, ha svolto un ruolo importante nell'accordo raggiunto.
Gianni Infantino, presidente della FIFA, ha un rapporto stretto col Tycoon instaurato grazie all'organizzazione del Mondiale per Club e dei Mondiali del prossimo anno. In occasione dell'assemblea dei club calcistici europei tenutasi a Roma, il numero uno della FIFA si è congratulato con lo statunitense. Ecco le dichiarazioni di Infantino: "Abbiamo seguito le notizie riguardanti l'accordo del cessate il fuoco in Medio Oriente. Voglio fare i complimenti a Trump, all'Egitto, al Qatar ed ai Paesi che hanno collaborato su questa tematica. Si tratta di una notizia fantastica. Ciò va oltre il calcio ma allo stesso tempo lo include".
