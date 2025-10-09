Versailles, Mulliez:”Ricevuto feedback negativi per la docuserie”

Il club transalpino ha fatto sapere che sono arrivate tante critiche per il documentario, che mostra i dietro le quinte della squadra

Jacopo del Monaco 9 ottobre - 10:52

A causa della docuserie di Canal+, il Versailles FC ha ricevuto diverse critiche negative. Dallo scorso mese, l'emittente televisiva francese ha iniziato a trasmettere il documentario dal titolo The Club. In esso, gli spettatori possono vedere la stagione 2024/2025 della squadra transalpina, inclusi i moltissimi dietro le quinte. Ospite della trasmissione After Foot, il proprietario del club Alexadre Mulliez ha dichiarato di aver ricevuto molti feedback negativi a causa della docuserie.

Versailles FC criticato per la docuserie trasmessa da Canal+ — Il Versailles FC, allenato da Jordon Gonzalez, milita nel Championnat National, ovvero la terza divisione del calcio francese. La squadra che gioca le sue partite casalinghe presso lo Stade Georges-Lefèvre, attualmente, si trova in seconda posizione in campionato con 19 punti dietro al Rouen, capolista soltanto un punto in più. Dallo scorso mese, l'emittente televisiva francese Canal+ sta trasmettendo un documentario in diversi episodi sul Versailles intitolato The Club.

Per la prima volta, la sede della squadra ha aperto le porte alle telecamere, mostrando anche i retroscena riguardanti i trasferimenti, gli incontri tra i dirigenti e quel che succede nello spogliatoio, mostrando anche i momenti di tensione e difficoltà dentro e fuori dal campo.

Alexandre Mulliez, uno dei proprietari del Versailles insieme al pilota di Formula 1 Pierre Gasly, è stato ospite nel programma After Foot su RMC. Durante la trasmissione, il francese ha parlato della docuserie e del fatto che il suo club ha ricevuto diverse critiche negative.

"Volevamo mostrare il dietro le quinte e la complessità della gestione di una squadra di calcio. L'obiettivo era trasmettere questa realtà con autenticità. Abbiamo ricevuto tanti feedback estremamente negativi sul nostro approccio. Questi provengono da agenti, presidenti di club, commentatori e appassionati di sport dilettantistici. Ci dicono che dobbiamo prenderci cura del campo e smettere dicomunicare" dichiara Mulliez.

Anche se sono arrivate critiche, il proprietario del Versailles non vuole abbandonare la linea comunicativa: "Sentiamo tutti questi commenti. Noi rispondiamo continuando a lavorare e basta. La risposta ai commenti è quel che sta accadendo oggi, visto che la squadra sta andando bene. Siamo in terza divisione, abbiamo bisogno di entrate e la comunicazione è essenziale per la sopravvivenza del club".