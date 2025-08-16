Brasile, record di presenze per Fábio: ma qualcuno ha forti dubbi

Questa sera si scriverà una pagina di storia nel mondo del calcio. Il luogo sarà, come se fosse il destino, lo storico Maracanà. L'evento, la sfida tra Fluminense e Fortaleza, partita valida per 19^giornata del Brasileirão. Non c'è in palio nessun trofeo, ma il motivo sta nel fatto che il portiere del Tricolor carioca Fábio è prossimo a battere uno storico record. Nel caso dovesse scendere in campo, l'estremo difensore diventerà il giocatore con più presenze nella storia del calcio. Un record che verrà condiviso con il collega inglese Peter Shilton, fermo a quota 1.390 partite giocate.