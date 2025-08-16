Forse non tutto il mondo del calcio conosce Fábio Deivson Lopes Maciel, noto semplicemente come Fábio, ma questo "ragazzo" di 44 anni sta per scrivere la storia del calcio. Almeno per quanto riguarda il numero di presenze. Attuale portiere del Fluminense, al classe '80 basterà scendere in campo nella partita di questa sera contro il Fortaleza per battere uno storico record: diventare il giocatore con più presenze nella storia del calcio.
Fluminense, al Maracaná Fábio diventerà il giocatore con più presenze nella storia del calcio
Brasile, record di presenze per Fábio: ma qualcuno ha forti dubbi—
Questa sera si scriverà una pagina di storia nel mondo del calcio. Il luogo sarà, come se fosse il destino, lo storico Maracanà. L'evento, la sfida tra Fluminense e Fortaleza, partita valida per 19^giornata del Brasileirão. Non c'è in palio nessun trofeo, ma il motivo sta nel fatto che il portiere del Tricolor carioca Fábio è prossimo a battere uno storico record. Nel caso dovesse scendere in campo, l'estremo difensore diventerà il giocatore con più presenze nella storia del calcio. Un record che verrà condiviso con il collega inglese Peter Shilton, fermo a quota 1.390 partite giocate.
Tuttavia, ci sono voci che metterebbero in forte dubbio il numero di presenze totali del classe '80. Le statistiche emanate da GE Bage confermerebbero le 1.389 partite in totale: 976 con il Cruzeiro, 233 con il Fluminense stesso, 150 con il Vasco e 30 con l'União Bandeirante. Con la partita contro il Fortaleza, dunque, eguaglierà le 1.390 di Peter Shilton. Alcuni sportivi, invece, parlano di un record superato già da tempo, tanto che si contano ben 1397 presenze per il 44 enne.
C'è anche un particolare che fa riflettere: i numeri con l'Atletico Paranaense e con l'União Bandeirante. Per quanto riguarda i Furacão, Fabiò avrebbe giocato 16 presenze ma non a livello professionistico, bensì con le giovanili. Nel caso dell'União Bandeirante, club sciolto nel 2006, il numero di 30 partite è stato comunicato dopo aver consultato la Fluminense, che ha confermato il conteggio attraverso una propria ricerca.
Per quanto riguarda Peter Shilton, le 1.390 presenze si basano sul Guinness dei Primati, che ha persino onorato il portiere sul suo sito web ufficiale, e sull'IFFHS, il più grande istituto di statistica calcistica. Esistono classifiche in Inghilterra che lo indicano come il portiere con il maggior numero di presenze, ma queste cifre includono anche le amichevoli.
