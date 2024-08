Brasile, Goiás rimonta Ceará con due gol del… portiere

L'estremo difensore del Goiás grande protagonista nella sfida del campionato di serie B contro il Ceará: due rigori trasformati e vittoria in rimonta dei suoi. Tre punti che sono puro ossigeno per i biancoverdi brasiliani.

Emanuele Giacometti Redattore 13 agosto 2024 (modifica il 13 agosto 2024 | 15:30)

Il calcio è bello perchè non è scontato. In ogni partita può succedere di tutto, le emozioni e le sorprese sono sempre dietro l'angolo. Nulla è deciso, nemmeno le vittorie più annunciate o quotate e chi più ne ha, più ne metta. In Brasile per esempio, nel campionato di serie B, stanotte, è accaduta una cosa simile: protagonista un portiere, con i tifosi in delirio sugli spalti dopo l'accadimento.

Goiás, che rimonta — Il Goiás nella notte ha battuto in rimonta il Ceará per 2-1, in una partita della Serie B brasiliana, con la curiosità che i due gol sono stati segnati dal portiere. Un match al cardiopalma, giocato sul filo dell'equilibrio e deciso in pieno recupero.

Goiás, l'eroe si chiama Tadeu — Antonio Ferreira Tadeu classe 1992, è stato l'eroe della rimonta: dopo aver subito un gol da Aylon al 13' del primo tempo, si è riscattato trasformando due rigori. Il primo al 34' del primo tempo e il secondo sul gong del recupero. Due rigori angolatissimi e di rara bellezza, da vero numero 9. Chapeau e applausi.

Tadeu: "I gol su rigore? Nulla avviene per caso" — Nel post partita Tadeu, eroe della partita, ha parlato ai microfoni dei media brasiliani. "I gol su rigore? Nulla è casuale. Mi alleno molto a calciarli in allenamento. Come portiere, sapevo che c'era la possibilità che l'altro poteva parare. Richard infatti è molto forte, ma è andata bene e ho segnato. Sono felice di aiutare la squadra, in questo che non è il nostro milgior momento della stagione. Spero che questi tre punti possono aiutarci a ripartire".