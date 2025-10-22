Stava rientrando a casa in moto quando ha centrato l'animale: morto sul colpo l'attaccante del Piauì

Federico Iezzi Collaboratore 22 ottobre - 17:14

Una tragedia ha colpito il mondo del calcio brasiliano: il giovane attaccante Antony Ylano, del Piauì Esporte Club, è morto in un grave incidente stradale. Nella notte de 19 dicembre, il 20enne, mentre tornava a casa in moto, ha centrato in pieno una mucca. L'impatto, violentissimo, non ha lasciato scampo al giovane centravanti.

Antony Ylano, talento del club — Ylano è un giovane attaccante, promettente talento del suo club. Il Piauì gioca nel Campeonato Piauiense de Futebol, ovvero il campionato statale del Piauí. Nonostante abbia appena venti anni Ylano ha vinto due campionati, uno nel 2024 e uno nel 2025. Questo martedì, il ragazzo avrebbe dovuto partecipare, a Fortaleza, alla Coppa del Brasile Under-20. L'incidente è avvenuto nella notte del 19 ottobre.

Il calciatore stava tornando dalla città di Altos, dove si era recato per festeggiare il compleanno di suo padre. Una ricorrenza che aveva festeggiato anche con un post su instagram dedicato a suo papà. Terminata la festa con la famiglia, Antony è salito in sella alla sua moto in direzione Teresina. Qui, infatti, il giorno dopo si sarebbe dovuto presentare agli allenamenti del club. Quello fra Altos e Teresina è un percorso di quaranta chilometri che ha fatto spesso e che conosce molto bene.

Lungo la strada, però, hanno iniziato a transitare delle mucche e dei vitelli. E proprio con una di queste mucche la moto di Ylano si è scontrata. Un impatto devastante, causato probabilmente dalla scarsa visibilità, dalla mancanza di luce. E accentuato dall'alta velocità alla quale il ragazzo viaggiava.

La morte — La dinamica non ha lasciato scampo al giovane centravanti. Ylano è stato sbalzato dall'impatto ed è rimasto a terra. La polizia brasiliana ha confermato che è deceduto sul luogo dell'incidente. Non è noto se il giovane indossasse o meno il casco, ma le autorità hanno confermato che la velocità, troppo elevata, è stata una delle cause fatali.