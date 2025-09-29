Subito portato all'ospedale in gravi condizioni, il giovane calciatore è deceduto questa mattina per un forte trauma cranico e per arresto cardiaco: aveva solo 19 anni.

Un nuovo dramma sconvolge il mondo del calcio, precisamente in Spagna. Questa mattina si è spento Raúl Ramírez, 19enne portiere del Colindres, squadra della Quinta Divisione spagnola. Il giovane calciatore era finito in ospedale lo scorso sabato a causa di un duro colpo alla testa. Le condizioni si sono rivelate immediatamente serie ma questa mattina è arrivata la triste notizia.

Raul Ramirez, il giovane portiere del Colindres morto questa mattina a soli 19 anni

Spagna, giovane portiere del Colindres muore dopo un colpo alla testa — Solo quattro giorni dopo Billy Vigar, il mondo del calcio viene scosso da un'altra tragedia. In Spagna, durante una sfida di quinta divisione tra Colindres e Revilla, il giovane portiere dei padroni di casa, Raul Ramirez, è rimasto vittima di un duro scontro con un avversario. Nel tentativo di recuperare il pallone, l'estremo difensore ha subito un forte impatto alla testa ed è andato in arresto cardiorespiratorio. Subito soccorso prima dall'allenatore e poi dai medici della squadra, il 19enne è stato portato all'ospedale Marqués de Valdecilla, a Santander.

Il cordoglio dei club e la vicinanza alla famiglia — Sfortunatamente, il giocatore non è riuscito a resistere sia ad un grave trauma cranico che a un altro arresto cardiaco e questa mattina i medici hanno dato la notizia che nessuno avrebbe voluto sentire. La conferma è stata data ai microfoni di RNE dal presidente della Federcalcio Cantabrica, José Ángel Peláez: "La morte cerebrale di Raúl è stata comunicata, la famiglia è in attesa di donare tutti i suoi organi".

Diversi club hanno dato le condoglianze alla famiglia del giocatore mostrando la loro vicinanza, tra cui il Laredo, il club dove Ramirez si era allenato: "Raúl è stato e sarà sempre parte della nostra famiglia e ha lasciato un segno indelebile nei suoi compagni di squadra e negli allenatori".