Azzurri rientrano nella TOP 10, mentre la Furia roja si riprende il primo posto dopo ben 11 anni. Germania fuori dalle prime dieci mentre la vera sorpresa è la Slovacchia

Mattia Celio Redattore 18 settembre - 12:36

E' stato aggiornato il Ranking FIFA e le novità non mancano. Dopo 11 anni la classifica ha una nuova capolista, ovvero la Spagna. L'Italia, grazie ai successi su Estonia e Israele rientra nella top 10, mentre perdono terreno Brasile e Germania. Anche negli altri continenti si sono registrati importanti cambiamenti tra guadagni e perdite di posizione. Ecco la nuova classifica.

Ranking FIFA, Spagna torna al comando, Azzurri al 10°posto: la nuova classifica — Le qualificazioni al Mondiale 2026 di settembre hanno portato grandi cambiamenti al Ranking FIFA. Una delle grandi novità riguarda il primo posto che, dopo 11 anni, viene nuovamente occupato dalla Spagna. La squadra di Luis de La Fuente ha scalzato l’Argentina (ora terza) dal gradino più alto del podio, confermando la loro ascesa. A completare il podio, la Francia si posiziona seconda, a conferma di una supremazia europea che si sta consolidando. L'Italia torna in top 10 grazie alle due vittorie contro Estonia e Israele, ma la vera sorpresa è la Germania, fuori dopo più di un anno dalle prime dieci posizioni. I tedeschi infatti sono scesi al 12°posto.

Anche Portogallo e Croazia guadagnano una posizione, rispettivamente 5° e 9°, mentre il Brasile di Carlo Ancelotti scende al 6°posto. Anche l'Uruguay guadagna una posizione, ora 15°, come anche la capolista del girone degli Azzurri, ovvero la temibile Norvegia di Erling Haaland che dal 33° sale al 31°posto. La Nazionale che ha fatto meglio di tutti è però la Slovacchia che, come ricordiamo, ha sconfitto la Germania 2-0 nella prima partita dei gironi di qualificazione. La squadra di Francesco Calzona (fresca del riconoscimento del titolo europeo del 1976) ha guadagnato ben 10 posizioni e ora si trova al 42°posto.

Per quanto riguarda invece gli altri continenti, anche il Gambia ha compiuto un importante passo avanti salendo di ben 8 posizioni (ora 115°), come anche Madagascar (108°, +7), Paraguay (37°, +6), Uganda (82ª, +6), Libia (112ª, +5), Suriname (131°, +5) e Isole Faroe (136°, +5). Il prossimo aggiornamento sul Ranking FIFA verrà effettuato il 23 ottobre.