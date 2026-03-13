Di un acceso colore blu, ormai una seconda pelle per i brasiliani, la nuova maglia farà il suo debutto nel prossimo Mondiale

Mattia Celio Redattore 13 marzo 2026 (modifica il 13 marzo 2026 | 15:46)

Grande novità nel calcio brasiliano, in particolare per quanto riguarda la maglia della Nazionale carioca. Come tutti sanno, dopo l'iconico giallo-verde, il secondo colore in cui si riconoscono i tifosi del Brasile è il blu. Una "tradizione" cominciata nel Mondiale del 1998 su idea della Nike e che da quell'anno è diventata quasi una sorta di prima maglia. Un colore che vale molto per il calcio carioca. Ebbene, in vista del prossimo Mondiale non sarà la Nike a produrre la divisa Away ma il marchio Jordan.

Per poter assistere alla diretta streaming ed in maniera gratuita di diverse discipline sportive, ci sono tre tre alternative:

Svolta nella divisa Away del Brasile: nel prossimo Mondiale debutto del brand Jordan — Dopo diversi mesi di indiscrezioni è arrivata la conferma. Il Brasilesi è ufficialmente unito in partnership con il marchio Jordan. Come riportato dai quotidiani locali, il famoso brand americano ha firmato la maglia Away che la squadra di Carlo Ancelotti indosserà al prossimo Mondiale, in programma la prossima estate negli USA, Canada e Messico. Si tratta di un importante novità nel calcio carioca dato che dal 1998 era la Nike a produrre le divise della Nazionale verde-oro.

Come nelle passate edizioni, la maglia da trasferta brasiliana sarà del "tradizionale" blu. Una sorta di seconda pelle per gli amanti del calcio brasiliano, ovviamente dopo il giallo-verde. Un colore che ha fatto il suo "debutto" nel Mondiale in Francia del 1998 e che da quel momento non se ne è più andato. Tra uno stile e l'altro, la seconda maglia brasiliana ha ormai trovato il suo colore di riferimento tolte le rare eccezioni nel 2019, quando la maglia da trasferta era bianca, o nel 2011, quando era invece verde petrolio.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

Come mostrano le immagini, la divisa presenta un pattern particolare in cui delle macchie interrompono strisce sottili. A contrasto, la scritta Brasil e il Jumpman di Jordan sono invece in giallo. Un altro dettaglio è il ypeface scelto per i numeri, con un outline giallo a contornare i numeri bianchi. La vera novità, però, riguarda il primo scarpino firmato Jordan che farà il suo esordio assoluto proprio nel prossimo Mondiale. Il Brasile è dunque pronto a "volare".

Per poter assistere alla diretta streaming ed in maniera gratuita di diverse discipline sportive, ci sono tre tre alternative: