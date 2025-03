Nonostante l'infortunio, il ritorno in Nazionale è solo rimandato per Neymar. Le parole di Raphinha

Enrico Pecci Redattore 21 marzo 2025 (modifica il 21 marzo 2025 | 22:43)

Il ritorno in verdeoro di Neymar è solo rimandato. Inizialmente convocato per i match di qualificazione al Mondiale 2026 contro Colombia e Argentina, la stella del Santos è stata costretta a dare forfait per infortunio. Al suo posto, il commissario tecnico Dorival Junior ha convocato la stellina del Real Madrid Endrick. Anche Raphinha, però, non ha dubbi sul ritorno in Nazionale di "O'Ney".

Brasile, Raphinha: "Finché giocherà, Neymar avrà il suo posto" — L'attaccante del Barcellona, autore di un gol ed un assist nel match vinto contro la Colombia, ha dichiarato a France Football: "Il ritorno di Neymar? Senza alcun dubbio. Finché Neymar giocherà a calcio, avrà il suo posto nella selezione e sarà importante. È una personalità che conta, sia in campo che fuori, un giocatore con qualità eccezionali, come ha dimostrato nel corso degli anni. Non c'è alcun motivo per cui non possa tornare in nazionale. È una persona che, quando è in forma fisicamente, può portare cose meravigliose alla Seleção. Possiamo aiutarci a vicenda per raggiungere grandi obiettivi".

Sul nuovo Brasile che sta nascendo ha poi aggiunto: "Penso che una rigenerazione, in generale, sia necessaria. Tutti i club stanno attraversando un processo di rigenerazione, con l’arrivo di nuovi giocatori e giovani calciatori. Mi sembra naturale che a un certo punto la nazionale attraversi un periodo difficile. Non sarà la prima volta, né l’ultima. Ma sono certo che saremo preparati molto bene per il prossimo Mondiale e combatteremo per ciò che pensiamo di meritare".

Prima dell'infortunio, invece, il Ct Dorival Junior aveva parlato così della convocazione di Neymar: "Non c’è bisogno di parlare di cosa rappresenti Neymar, il momento che sta vivendo è un processo di recupero. Abbiamo questa comprensione, ne siamo consapevoli. Ma comprendiamo anche che le capacità e le qualità di un giocatore come lui finiscono per essere un fattore determinante per superare qualsiasi situazione che possa sorgere durante una partita".

Brasile, tutti aspettano Neymar: "Tutto sta andando nella giusta direzione" — "È un giocatore di cui gli stessi giocatori hanno già espresso pubblicamente cosa rappresenti nel nostro gruppo. - ha affermato il Commissario Tecnico della Seleçao - Lo aspettavamo, questa è la prima opportunità che ci offre. Spero che sia molto felice del suo ritorno e che possiamo offrirgli la sicurezza necessaria affinché possa sviluppare al meglio le sue capacità nel momento che sta vivendo". E sulle aspettative sul suo ritorno: "Non creiamo troppe aspettative mettendo tutta la responsabilità su questo ritorno. Che ci sia equilibrio e continuità in queste due partite, che saranno molto difficili, ma anche per i nostri avversari. Loro affronteranno una squadra brasiliana molto ben preparata, capace di giocare due partite molto importanti a questo stadio, che sono fondamentali per la nostra qualificazione".

Prima del forfait, anche l'ex Barcellona e Paris Saint-Germain aveva commentato il ritorno in verdeoro: "È un sentimento di grande felicità. Sono molto felice di essere tornato in nazionale, soprattutto come giocatore del Santos. Penso che le cose stiano andando nella giusta direzione. È fantastico!". L'obiettivo rimane il Mondiale 2026: "La Coppa del Mondo è, ovviamente, l'obiettivo di ogni giocatore. Io ci ho giocato tre volte e voglio giocarne una quarta. Devo concentrarmi su di esso, prepararmi bene qui e avere questo obiettivo a medio termine non appena tornerò in forma qui con il club". Il ritorno di "O'Ney" è solamente rimandato.

Visualizza questo post su Instagram