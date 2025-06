Dopo il deludente 0-0 con l'Ecuador, il Brasile torna in campo per sfidare il Paraguay: Ancelotti va a caccia della prima vittoria da ct

Luca Paesano Redattore 9 giugno - 10:21

Dopo il deludente pareggio dell’esordio contro l’Ecuador, mercoledì notte torna in campo il Brasile di Carlo Ancelotti per affrontare il Paraguay. I verdeoro, al quarto posto con 22 punti, vanno a caccia di punti per la qualificazione matematica al prossimo mondiale.

Brasile-Paraguay, il momento delle due Nazionali — Non è stato sicuramente il debutto che sperava Carlo Ancelotti, fermato sullo 0-0 dall’Ecuador con una prestazione tutt’altro che soddisfacente. Una squadra spenta e in difficoltà, con appena 3 tiri prodotti nell’arco dei 90 minuti. Dal Brasile è d’obbligo aspettarsi di meglio e dunque c’è attesa per vedere se con il Paraguay riuscirà a fare di meglio.

Un Paraguay che tuttavia non va assolutamente sottovalutato. Poco spettacolo ma tanta solidità e concretezza per la nazionale allenata da Gustavo Alfaro, tra le grandi sorprese del girone di qualificazione con il momentaneo secondo posto alla pari dell’Ecuador. Nove risultati utili consecutivi per i biancorossi, che hanno vinto tutte le ultime cinque partite giocate in casa e pareggiato le quattro in trasferta.

Il Paraguay ha vinto l’ultimo match giocato contro il Brasile, aggiudicandosi la gara di andata per 1-0 grazie alla rete di Diego Gomez. In generale, la tradizione sorride alla Seleçao, che ha vinto cinque degli ultimi 10 incontri e ne ha pareggiati tre.

Brasile-Paraguay, dove vedere la sfida in tv e in streaming — La sfida tra Brasile e Paraguay, valida per la sedicesima giornata del girone di qualificazione ai Mondiali del 2026, andrà in scena nella notte di mercoledì 11 giugno alle ore 2:45. La partita sarà visibile in esclusiva in pay per view attraverso la app di One Football. Sarà necessario prima registrarsi alla piattaforma per poter poi acquistare il contenuto, visibile sia in tv tramite apposite SmartTv o Chromecast, oppure in streaming sui dispositivi mobili.