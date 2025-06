Il Brasile sfida il Paraguay, arriverà la prima vittoria per Ancelotti? Il pronostico di DDD

Carlo Ancelotti va a caccia della prima vittoria sulla panchina del Brasile: le quote per la sfida contro il Paraguay

Luca Paesano Redattore 9 giugno 2025 (modifica il 9 giugno 2025 | 11:35)

Nella notte di mercoledì 11 giugno torna in campo il Brasile, alle ore 02:45, per sfidare il Paraguay nella sedicesima giornata del girone di qualificazione sudamericano al prossimo Mondiale. Dopo il deludente pareggio dell'esordio, Carlo Ancelotti va alla ricerca della sua prima vittoria da commissario tecnico. Di fronte, però, c'è una delle più grandi rivelazioni di questo percorso, con un secondo posto in classifica che ben rende l'idea della crescita della nazionale.

Brasile-Paraguay, il momento delle due nazionali — Lo 0-0 in casa dell'Ecuador, con soli tre tiri tentati in tutta la gara, ha fatto subito storcere il naso per il debutto di Carlo Ancelotti sulla panchina del Brasile. Ci si aspettava di meglio, ma per ora vale ancora l'alibi del poco tempo avuto a disposizione per poter plasmare la sua Nazionale. Contro il Paraguay ci si aspetta allora una reazione, quantomeno di carattere, da parte di una formazione che è lontana parente di quella stellare di una generazione fa. A tre giornate dalla fine del girone di qualificazione, la Seleçao deve ancora ipotecare la sua partecipazione al prossimo Mondiale e soprattutto deve cercare di evitare il passaggio dallo spareggio. I punti di vantaggio dal Venezuela, attualmente settimo, sono solamente quattro.

Dall'altra parte c'è il Paraguay, che sta invece attraversando un periodo incredibilmente positivo. La nazionale biancorossa è riuscita a trovare grande stabilità con l'arrivo in panchina di Gustavo Alfaro, che non ha ancora mai perso una partita da quando è passato alla guida della Selecciòn. Nove risultati utili consecutivi, con cinque vittorie nelle cinque partite casalinghe, compresa quella contro l'Argentina capolista, e quattro pareggi in trasferta.

Le probabili formazioni del match — Non dovrebbero esserci grandi stravolgimenti nell'undici iniziale di Carlo Ancelotti, che dovrebbe confermare quasi per interno la formazione vista pochi giorni fa. L'unica novità potrebbe riguardare l'attacco, con Gabriel Martinelli che potrebbe sostituire Estevao dal primo minuto. Rispetto alla gara con l'Uruguay, Alfaro potrebbe rilanciare Balbuena al centro della difesa, in coppia con Alderete. Confermati Galarza, Enciso e Almiron a sostenere Tony Sanabria.

BRASILE (4-3-3): Alisson; Vanderson, Alexsandro, Marquinhos, Alex Sandro; Bruno Guimarães, Casemiro, Gerson; Vinicius, Richarlison, Martinelli.

PARAGUAY (4-4-2): Fernandez; Juan Caceres, Balbuena, Alderete, Alonso; Galarza, Gomez, Cubas, Enciso; Almiron, Sanabria.

Brasile-Paraguay, il pronostico di DDD — Il Brasile viene dato fortemente favorito da tutti i principali siti di scommesse, che allineano il successo dei verdeoro intorno a quota 1.40. Il pareggio è offerto a 4.25, mentre una vittoria del Paraguay è data addirittura a 8.50. L'Over2,5 è proposto a 1.95, mentre l'Under2,5 si trova a 1.75. Difficile che si verifichi l'esito Goal, in tabella a 2.25. Appare più scontato il No Goal, offerto a 1.60.

A primo impatto, le quote appaiono troppo sbilanciate verso il Brasile, soprattutto alla luce del rendimento perfetto del Paraguay negli ultimi mesi: insomma, per i più temerari, puntare sulla doppia chance X2 a quota 2.75 o direttamente sulla X - esito verificato nelle ultime 4 trasferte del Paraguay - non è sicuramente una pazzia. In generale, non c'è da attendersi un match scoppiettante. Il dato interessante è che dei 7 gol concessi dalla Selecciòn negli ultimi 12 incontri, 4 sono arrivati nel primo quarto d'ora: considerando che il Brasile potrebbe partire forte, si può pensare alla prima rete del match nei primi 15 minuti di gioco, a quota 3.00. In generale, è interessante anche la combo 1+Multigol 2-4, proposta a quota 2.00.

Dove vedere la sfida in diretta tv e in streaming — La sfida tra Brasile e Paraguay, valida per la sedicesima giornata del girone di qualificazione ai Mondiali del 2026, andrà in scena nella notte di mercoledì 11 giugno alle ore 2:45. La partita sarà visibile in esclusiva in pay per view attraverso la app di One Football. Sarà necessario prima registrarsi alla piattaforma per poter poi acquistare il contenuto, visibile sia in tv tramite apposite SmartTv o Chromecast, oppure in streaming sui dispositivi mobili.