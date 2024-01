Brasile, stato del Maranhao: il Mister non paga gli alimenti, arrestato prima della partita

L’episodio è avvenuto nel Campeonato Maranhense sul campo dell’Imperatriz e ha visto come protagonista il 45enne Marcinho Guerreiro, ormai ex allenatore del Moto Club de São Luís

Davide Capano Redattore

La stampa brasiliana riporta che l’allenatore del Moto Club de São Luís, Marcinho Guerreiro, è stato arrestato mercoledì scorso poco prima dell’inizio della partita con l’Imperatriz nel Campeonato Maranhense, torneo dello stato del Maranhão, situato nel Nord-est del Brasile.

Il tecnico 45enne aveva appena finito di dirigere il riscaldamento della squadra in campo quando, rientrando negli spogliatoi per gli ultimissimi dettagli, si è imbattuto in un ufficiale giudiziario e nel relativo mandato di arresto.

Secondo quanto riportato da Globo Esporte, il problema era il mancato pagamento degli alimenti precedentemente concordati. Il mister è stato portato in una stazione di polizia e potrebbe essere detenuto per 60 giorni. Il Moto Club ha perso la gara per 3-1 all’Estádio Frei Epifânio D'Abadia di Imperatriz.

Il club, inizialmente, ha rilasciato una dichiarazione ufficiale in cui ha affermato “di non essere a conoscenza della situazione”. Qualche ora dopo, però, ha esonerato Marcinho Guerreiro.

“A causa dei risultati presentati nelle ultime partite – si legge sul profilo X del Papão do Norte –, il Moto Club de São Luís annuncia l’esonero dell'allenatore Marcinho Guerreiro, dell’assistente tecnico Luccas Guerreiro e dell’analista delle prestazioni Werbeth Marques. Il club informa inoltre che il licenziamento non è legato all’episodio accaduto mercoledì scorso e che, pur trattandosi di una questione personale, ha fornito tutto il supporto legale necessario affinché la situazione si risolvesse. Il club ringrazia i professionisti per i servizi forniti e augura loro buona fortuna nelle nuove destinazioni”.

