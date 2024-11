Il Brasile pareggia ed esce tra i fischi: finisce 1-1 contro l’Uruguay

Termina in parità la grande sfida sudamericana della notte tra Brasile e Uruguay, match valido per il dodicesimo turno delle qualificazioni per il Mondiale 2026. All’Arena Fonta Nova di Salvador, nella provincia di Bahìa, finisce 1-1, con le reti di Valverde e Gerson. Un pareggio che non cambia particolarmente le classifiche delle due squadre.