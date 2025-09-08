Il giocatore della Roma ha detto la sua opinione sulla sconfitta della Seleçao contro l'Albiceleste che, in quel match, non aveva Messi a disposizione

Jacopo del Monaco 8 settembre - 11:22

A marzo, il Brasile ha subito una pesante sconfitta per 4-1 contro l'Argentina ed in campo c'era anche Wesley. Di recente, l'attuale terzino destro della Roma ha parlato nuovamente di quella serata, valevole per la qualificazione al Mondiale del prossimo anno. Fortunatamente, la Seleçao ha avuto modo di staccare il pass per la competizione continentale nel mese di giugno.

Brasile, Wesley: "Contro l'Argentina ci siamo impegnati, ma non ha funzionato" — Da sempre, la sfida tra Argentina e Brasile è una delle rivalità più sentite al mondo quando si parla di Nazionali. Entrambe sono tra le migliori selezioni al mondo e hanno scritto pagine di storia del calcio grazie ai loro successi ed ai grandi campioni che sono nati nei due Paesi. Attualmente, l'Albiceleste è Campione del Mondo dal 2022, mentre i verdero non vincono il Mondiale dall'edizione disputata in Giappone e Corea del Sud nel 2002, quando hanno battuto la Germania in finale. A marzo, le due big sudamericane hanno disputato il match per la qualificazione al Mondiale e l'Argentina ha vinto 4-1. La particolarità del match: l'assenza di Lionel Messi a causa di un infortunio muscolare.

Come riportato dal sito TyC Sports, di recente il terzino brasiliano Wesley ha parlato di quella pensante sconfitta: "Abbiamo giocato, ma non ha funzionato. Abbiamo fatto di tutto e ci siamo impegnati, ma quella sera gli argentini sembravano tutti Messi. Quella partita è stata un'esperienza formativa. Tutte le squadre giocano per vincere, ma non sempre si può: conosciamo le qualità dell'Argentina. Per fortuna, ci siamo qualificati al Mondiale e, alla fine, quel risultato non è stato un problema".

Wesley: "Con Ancelotti abbiamo più determinazione" — Oltre ad aver parlato di quella pesante sconfitta, Wesley ha speso qualche parola anche nei confronti di Carlo Ancelotti, che da giugno è il Commissario Tecnico della Nazionale Brasiliana. Ecco le dichiarazioni del terzino ex Flamengo: "Abbiamo iniziato ad allenarci con lui da poco tempo, ma si vede che la squadra ha molta più determinazione. In campo stiamo dimostrando ciò che vogliamo e questa è la cosa più importante".