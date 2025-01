L'allenatore del Brentford, Thomas Frank, ha parlato in conferenza stampa in vista del derby londinese contro il Tottenham

Domenica 2 febbraio alle 15:00 ore italiane andrà in scena il derby londinese tra Brentford e Tottenham al Gtech Community Stadium. La sfida tra Bees e Spurs è valevole per la ventiquattresima giornata di Premier League. In conferenza stampa è intervenuto l'allenatore del Brentford, Thomas Frank. Queste le sue parole: "Il momento difficile che sta vivendo il Tottenham? Anche noi l'anno scorso siamo stati duramente colpiti dagli infortuni. Da questo punto di vista capisco la situazione in cui si trova ora Postecoglou al Tottenham. Ange non ha bisogno di consigli, ma deve solo fidarsi del suo percorso e di ciò in cui crede. Questa è la cosa principale".